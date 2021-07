Mercedes heeft in een statement hard uitgehaald naar rivaal Red Bull, nu het protest van dat team tegen Lewis Hamiltons straf verworpen is. “Hopelijk is het nu klaar met hun gecoördineerde poging om Hamiltons goede naam te bezoedelen.”

Mercedes reageert daarmee op de door de stewards verworpen oproep van Red Bull. Dat wilde dat de stewards de straf zouden herzien die Hamilton in Silverstone kreeg voor zijn botsing met Max Verstappen. “Wij verwelkomen deze beslissing”, laat Mercedes uiteraard optekenen, “en zijn er blij mee dat deze zaak daarmee gesloten is.”

Lees ook: Stewards zetten streep onder Hamilton vs. Verstappen: ‘Geen nieuwe info Red Bull’

Case closed, maar niet helemaal, want Mercedes haalt op een ander punt nog hard uit naar Red Bull. “We hopen dat er zo ook een einde komt aan de gecoördineerde pogingen van de top van Red Bulls teammanagement om de goede naam en sportieve integriteit van Hamilton te bezoedelen.”

Mercedes maakt er een punt van te benadrukken dat Red Bull dit laatste ook probeerde te doen in ‘documenten die ze hebben ingediend voor hun mislukte protest’. Ook de stewards lieten overigens weten ‘een aantal van Red Bulls aantijgingen in deze documenten zorgwekkend te vinden’.

Volgens de stewards zou Red Bull bovendien geen nieuw bewijs hebben gepresenteerd. Het team zou, onder meer, enkele op al beschikbare data gebaseerde slides en simulaties gepresenteerd hebben. Daarnaast zou Red Bull Alexander Albon een ‘reconstructie’ van Hamiltons openingsronde hebben laten rijden.

Lees ook: Verstappen trots op reactie Red Bull na Silverstone-crash: ‘Gaan voor me door het vuur’