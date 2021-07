Lewis Hamilton zal niet verder gestraft worden voor zijn aandeel in het incident met Max Verstappen vorige week in Silverstone. Red Bull wilde dat de stewards de straf van Hamilton zouden herzien en eventueel verzwaren, zij bepleitten hun zaak vandaag met zogenaamd nieuw bewijsmateriaal. Maar het team van Verstappen ving vanmiddag bot.

Red Bull diende deze week een officieel verzoek in bij de FIA om het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de openingsronde van de Britse GP opnieuw te bekijken en de straf die Hamilton kreeg, mogelijk te herzien.

Tegen RTL zei Marko gisteren dat Red Bulls visie op het incident ondersteund zal worden met nieuwe beelden. “We hopen dat het zal resulteren in een herziening van Hamiltons straf, die vonden en vinden wij nog altijd veel te mild.” En dus kreeg Red Bull donderdagmiddag de kans om die visie met de stewards te delen via een videoverbinding maar zonder succes dus.

BSR Agency

Voor een dergelijke herziening is nieuw bewijsmateriaal nodig die de stewards ten tijde van hun beslissing niet tot hun beschikking hadden. De presentatie waarmee Red Bull kwam vandaag was echter grotendeels gebaseerd op GPS-data die vorige week zondag ook is meegenomen. Het team had simulaties gemaakt van het ongeluk en had de bandentest maandag na de race ook gebruikt om een heuse reconstructie te maken van de rijlijn van Hamilton. Alles om de claim kracht bij te zetten dat de wereldkampioen de bocht nooit had kunnen halen en hoe dan ook met Verstappen in botsing zou zijn gekomen, wat de Nederlander zelf ook anders zou hebben gedaan.

Maar de conclusie van de stewards was dat het ingebrachte materiaal geen nieuwe informatie bevatte die een herziening zou rechtvaardigen. In het document wordt ook gesproken over ‘enkele zorgelijke aantijgingen’ die Red Bull tijdens in zijn begeleidende brief zou hebben geuit. Over de aard daarvan wordt verder niet gerept.

