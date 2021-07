Afgelopen Grand Prix-weekend in Silverstone werden George Russell en Lewis Hamilton door de wedstrijdleiding op de vingers getikt. In Oostenrijk een paar weken eerder regende het ook al straffen. Het lijkt een trend dit seizoen, maar voormalig wereldkampioen Damon Hill vindt dat Michael Masi er goed aan doet om harder op te treden.

Russell ontving drie plaatsen gridstraf voor de touché met Sainz in de sprintrace. Hamilton moest zijn ongeluk met Verstappen bekopen met tien seconden tijdstraf. In Oostenrijk werden ook Pérez, Norris en Vettel niet overgeslagen door de wedstrijdleiding. Dit seizoen wordt de ene na de andere straf uitgedeeld. Soms vinden de fans ze te zwaar, soms te licht, maar meestal zijn ze in ieder geval controversieel. Toch denkt Hill dat wedstrijdleider Masi er juist aan doet om streng op te treden, zo laat hij weten in de F1 Nation podcast.

“Het lijkt er voor mij op dat hij straffen uitdeelt op het moment dat auto’s elkaar raken en er ongelukken gebeuren”, zegt Hill. “Want iemand in zo een situatie moet de schuld krijgen.” Of dat echt het geval is, durft de Brit niet te zeggen. “Ik weet het niet zeker, want ik heb niet met hem gesproken om het te vragen.”

(Photo by Clive Mason – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Wat de wereldkampioen van 1996 wel zeker weet is dat de straffen er zijn voor een reden. “Het uiteindelijke doel van de sport is om te racen zonder elkaar te raken”, zegt hij. “Soms is dat niet te voorkomen, want die jongens nemen risico’s. Maar je kan geen sport hebben waar mensen hun auto als een wapen gebruiken om te voorkomen dat je wordt ingehaald.” Hill wil daarom dat er hard wordt opgetreden tegen dergelijke incidenten. “Want waar ligt anders nog de grens?”

Als voorbeeld noemt Hill het beruchte incident tussen Ayrton Senna en Alain Prost op Suzuka in 1989. “Senna was helemaal niet van plan die bocht te halen. Hij wilde gewoon Prost raken om wereldkampioen te worden”, stelt hij. “Dat is geen sport, dat is gewoon gemeen spel.” Hill is daarom blij dat Masi hard optreedt tegen contact op de baan. “Er moet een punt komen dat iemand het eerlijker maakt, want tegen elkaar aan rijden moet gestopt worden.”

Heethoofden

Het ongeluk tussen Hamilton en Verstappen op Silverstone de afgelopen Grand Prix is niet met Senna en Prost te vergelijken, maar Hill snapt wel waarom Red Bull een hoger beroep is gegaan. Dat zou vooral om financiële redenen zijn. Niet alleen kosten de reparaties de Oostenrijkse renstal een vermogen, maar door de inhaalslag van Mercedes en Hamilton zou Red Bull de titel mis kunnen lopen, wat hen aan het eind van het jaar nog veel meer zou kunnen kosten.

(Photo by Steven Tee / LAT Images)

Toch is Hill van mening dat Red Bull wist waar ze aan begonnen en zich neer zouden moeten leggen bij de risico’s van het racen. “Als je dit doet, waar gaan we dan heen?” vraagt hij zich af. “We gaan elkaar dan de hele tijd aanklagen voor ongelukken.” De oud-wereldkampioen vindt dat advocaten niet thuishoren in de sport. “Als je de arena instapt, dan leg je je neer bij de voorwaarden. Dit is een gladiatorengevecht. Er gaat iemand een tik krijgen, mentaal of fysiek. Die dingen gebeuren gewoon als je een paar jonge heethoofden in snelle auto’s stopt om te zien wie de snelste is.”