George Russell hoopt natuurlijk op een Mercedes-zitje voor 2022 zodat hij vooraan kan meedoen, maar ook omdat hij dan ‘enorm veel kan leren’ van teamgenoot Lewis Hamilton. “Hij is de beste coureur die er is.”

Mercedes-pupil Russell rijdt nu natuurlijk nog bij Williams, maar Mercedes overweegt hem in 2022 naar haar topteam te promoveren. De keuze gaat daarbij tussen Russell en Hamiltons huidige teamgenoot Valtteri Bottas. De verwachting is dat Mercedes de knoop van de zomer doorhakt.

In gesprek met het Duitse RTL zegt Russell dat het ‘geweldig zou zijn’ om de teamgenoot van Hamilton te zijn. “Want in mijn opinie is hij de beste”, stelt hij onomwonden. “De statistieken achter zijn naam vallen in elk geval niet te betwisten; hij is de beste ooit.”

‘Iedereen kan leren van Hamilton’

“Ik weet zeker dat iedere coureur enorm veel zou leren van iemand als Hamilton”, vervolgt Russell bovendien. Dat dan vanwege ‘de ervaring die hij heeft en het wederzijdse respect dat hij toont’. “Hij is een geweldige gast en een fantastische coureur”, zegt Russell over Hamilton.

Russell onderschrijft bovendien het aloude adagium to be the best, you have to beat the best. “Als je de beste wil zijn, moet je het tegen de best opnemen”, beaamt hij. “En ik wil het ook tegen de beste coureurs opnemen, en dat zijn Lewis, Max Verstappen, Charles Leclerc en nog een aantal gasten die vooraan rijden.”

Russell smacht naar spanning

Russell heeft het daarbij in zijn jongere jaren in de karts en opstapklassen al eerder tegen Verstappen en Leclerc (“en Esteban Ocon en Lando Norris”) opgenomen. In de Formule 1 is hij daar met Williams echter niet toe in staat geweest. “Ik mis de spanning van het vooraan meedoen ook”, erkent hij. “Daar genoot ik eerder in mijn carrière echt van.”

Toen hij in 2019 debuteerde bij Williams, dat toen stijf achteraan reed, viel die spanning ineens weg. “Het was heel apart om toen vrijwel zonder druk te racen”, vertelt hij. De laatste twee jaar heeft Williams wel stappen gezet, waardoor die druk er weer enigszins is.

Volgens Russell is hij echter op zijn best als de druk er echt flink opstaat. “Zoals afgelopen weekend op Silverstone, of eind vorig jaar in Bahrein”, doelt hij op zijn eenmalige invalbeurt voor Mercedes destijds. “Ik wil weer in die positie zitten, en voel me daar ook klaar voor.”