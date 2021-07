Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016, denkt niet dat zijn ex-team Mercedes al een keuze heeft gemaakt tussen Valtteri Bottas of George Russell als teamgenoot van Lewis Hamilton in 2022.

Aan de ene kant, vertelt Rosberg aan Express, ‘verdient Bottas het in principe om te blijven’, zo zegt hij over de coureur die hem in 2017 bij Mercedes verving. Volgens Rosberg doet Bottas het namelijk prima. Maar ja, in Russell heeft Mercedes aan de andere kant een ster van de toekomst in handen, denkt Rosberg.

“Daarnaast doet Russell het ontzettend goed in een auto die eigenlijk niet in Q3 van de kwalificatie thuishoort”, prijst hij Mister Saturday Russell, die momenteel imponeert bij Williams. Bottas en Russell verdienen het zitje naast Hamilton zo allebei wel, vindt Rosberg. “Het is dus ook gewoon een hele moeilijke beslissing.”

“Ik denk ook dat Mercedes zelf nog niet eens weet wat ze gaan doen”, zegt Rosberg. “Laten we dus maar zien wat ze beslissen.” De verwachting is daarbij dat het niet heel lang meer wachten is op witte rook. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde eerder in de zomer in principe een beslissing te willen maken.

