De lezing van Max Verstappen is duidelijk over het incident met Lewis Hamilton op Silverstone. “Ik vind niet dat ik iets verkeerd heb gedaan, we vochten hard maar niet agressief. Als ik agressief was geweest, had ik hem wel aan de binnenkant in de muur gedrukt.”

Behalve een tweet vorige week over de zondag in Silverstone had Max Verstappen zich nog niet uitgesproken over het hoe en wat van de aanrijding met Lewis Hamilton. Vandaag in Boedapest voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije kon de Nederlander op het wereldtoneel dan zijn zegje doen. En hij hield zich niet in.

“Ik vind van mijn kant bezien, dat ik niet verkeerd zat. Hij dacht met dezelfde snelheid als ik aan de binnenkant mij te kunnen passeren. Natuurlijk maak ik het moeilijk voor hem om die manoeuvre te maken maar ik opende mijn bocht en gaf hem daardoor ruimte. Hij zette door en onderstuurde tegen mijn achterkant aan. Daar kon ik weinig aan doen. Dat mensen dan zeggen dat ik agressief ben, tja. Als ik agressief was geweest, had ik hem aan de binnenkant van de bocht de muur ingedrukt. Ik race hard maar ik weet wel hoe ik me moet positioneren, ik ben al heel lang niet tegen iemand aangereden, ik heb bovendien nul punten op mijn racelicentie.”

Foto: BSR Agency

En zoals te verwachten bij Verstappen, zijn benadering van een gevecht met Hamilton zal in geen enkel aspect anders zijn. “We gaan gewoon door, we vechten tegen elkaar zo goed als we kunnen.” The gloves are off, wordt er in de sportjournalistiek na een dergelijk incident graag aangehaald. Verstappen lachend: “Hadden we handschoenen aan dan? Wie vecht er nou met handschoenen? Ik zal niets anders doen.”

Terwijl de stewards zich op donderdag nog eens over het incident buigen, vindt Verstappen de opgelegde straf in Silverstone in ieder geval veel te mild. “Ik hoop wel op een gezond verstand bij strafbepalingen. Hij rijdt een rivaal van de baan. Mercedes en wij zijn zoveel sneller dan de rest, we eindigen normaal gesproken 40-50 seconden voor op de rest. Dan doet zo’n 10 seconden tijdstraf niet zoveel.”

Aan het eind van zijn mediasessie, na een paar handen vol vragen over de situatie, werd het plan voor dit weekend in ieder geval duidelijk. “Ik ben hier om te winnen. Hopelijk niet door te vechten maar gewoon door weg te rijden.”