Het nieuwe bewijsmateriaal zal de zaak rond de touché tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen met diens zware crash als gevolg in een ander daglicht zetten. Dat denkt en hoopt Red Bull-topman Helmut Marko. “Een straf die zou hebben voorkomen dat Lewis Hamilton de race won is wat we willen.”

Red Bull heeft een officieel verzoek ingediend bij de FIA om het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de openingsronde van de Britse GP opnieuw te bekijken en de straf die Hamilton kreeg, mogelijk te herzien. De FIA heeft die aanvraag goedgekeurd en zal de zaak donderdagmiddag om 16.00 uur herzien.

Tegen RTL zei Marko vandaag dat Red Bulls visie op het incident ondersteund zal worden met nieuwe beelden. “We hopen dat het zal resulteren in een herziening van Hamiltons straf, die vonden en vinden wij nog altijd veel te mild.” Het lijkt er dus op dat Marko nog altijd enige hoop koestert dat Hamilton punten moet inleveren of zelfs meer.

“Een straf die een overwinning voor Hamilton had voorkomen. Een drive trough of misschien een schorsing voor de volgende race, iets in die geest. Maar dat is aan de stewards, we zijn al blij dat deze zitting toegewezen. Het is nu afwachten hoe zij het zullen beoordelen.”

Het nieuwe materiaal zal daarbij helpen, denkt Marko vanzelfsprekend. “Ik denk dat wat wij zullen inbrengen alles in een ander daglicht zal zetten. Ik kan nog niet zeggen wat.” Sky Sports-commentator Martin Brundle claimde in zijn column vorige week dat Red Bull data heeft waaruit blijkt dat Lewis Hamilton de bocht nooit had gehaald toen hij zijn aanvaring in Copse had met Max Verstappen.

“Er is mij verteld dat Red Bull data heeft dat Lewis significant sneller Copse in dook dan wanneer dan ook. Hij zou de bocht daarom nooit gehaald hebben, in elk geval niet zonder wijd te gaan en onvermijdelijk tot botsing te komen met Max.”

