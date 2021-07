Max Verstappen is nog altijd van mening dat de manier waarop Mercedes haar overwinning in Silverstone vierde, terwijl hij in het ziekenhuis was, ‘niet netjes’ was. “Dat zegt alles over hoe ze echt zijn.”

Duidelijke taal dus van Verstappen, die op de donderdag in Boedapest werd gevraagd wat hij bedoelde toen hij op zondagavond na de race op social media uithaalde naar de manier waarop Mercedes de overwinning van Lewis Hamilton aldaar vierde. Verstappen noemde dat toen ‘respectloos’.

Lees ook: Verstappen haalt uit naar ‘respectloze en onsportieve’ Hamilton en Mercedes na crash

“Wat ik daarmee bedoelde, is dat je geen feest moet staan vieren als je de ander met 51g in de muur hebt gedrukt”, doelt Verstappen op zijn crash in Copse na zijn botsing met Mercedes-coureur Hamilton. “Zeker niet als de ander nog in het ziekenhuis is”, zo voegt Verstappen, die daar nog uitvoerig is nagekeken, aan toe.

“Ik vond dat niet netjes. En ik zou zelf in zo’n situatie ook niet zo feestend gezien willen worden”, vervolgt Verstappen. “Dat laat wel zien, hoe ze echt zijn”, zegt Verstappen over Mercedes. Verstappen is later overigens nog wel door Hamilton gebeld. “We hebben elkaar gesproken. Op details hoeven we niet in te gaan.”

Hamilton: ‘Ik wist het niet’

Hamilton heeft in Hongarije herhaald dat hij direct na de race, toen hij zijn overwinning vierde, niet wist dat Verstappen in het ziekenhuis was. “Ik zag hem op de tv-schermen uitstappen en hoorde dat hij oké was. Ik hoorde pas later, toen ik bij de tv-ploegen stond, dat hij nog naar het ziekenhuis was gegaan.”

“Volgens mij was het ook niet respectloos”, vervolgt Hamilton. “Zoals gezegd: er is een verschil tussen weten wat er speelde en het niet weten. Daarnaast was het mijn thuisrace, een heel emotioneel moment. Zeker met alle fans die er waren. Dan ga ik mijn emoties ook niet verbergen.”

Hamilton gaat evenmin uitvoerig in op het onderlinge belletje met Verstappen. “Ik heb hem gebeld om hem te vragen hoe het ging. Ik heb ook gezegd dat er wat mij betreft zeker nog respect is. Misschien is dat niet wederzijds, maar dat is oké.”

Lees ook: Marko houdt hoop op zwaardere straf Hamilton: ‘Nieuwe beelden als bewijs’