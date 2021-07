Mercedes heeft in de tweede sessie van het weekend de toon gezet. Valtteri Bottas was met een 1.17.012 het rapste van de dag, op de voet gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen bleef op drie tienden steken van de twee, de rest van het veld volgde op ruime afstand.

Op een snikhete Hungaroring was Max Verstappen duidelijk niet in zijn hum. Hij was in de ochtend nog het snelst maar kampte vanmiddag met een onwillige Red Bull. “De balans is ok maar ik heb nog altijd hetzelfde probleem”, meldde hij. “Zoveel onderstuur, het is ongelooflijk”, voegde hij daar aan toe. Later constateerde hij ook nog eens een losse achterkant bij het insturen: “Ik weet niet wat het is maar elke keer als ik instuur, breekt de achterkant uit. Het lijkt wel kapot.”

Mede daardoor kon de kampioenschapsleider niet aan de tijden van Mercedes tippen. Waar de experts in hun verwachtingen voor dit weekend vooral naar Red Bull neigden, is het Mercedes dat de dag als snelste afsloot. Bottas was zijn teamgenoot met 27 duizendsten net te snel af, beiden kenden een probleemloze tweede training van de dag. Voor Bottas was het overigens voor het eerst sinds Imola dat hij een sessie als snelste afsloot. Achter Verstappen sloot Esteban Ocon zijn sessie als vierde af voor Sergio Pèrez, Pierre Gasly en teamgenoot Fernando Alonso.

Eén van de dingen die de tweede vrije training duidelijk maakte, was het grote verschil tussen de softs en mediums. Iets om rekening mee te houden voor de topteams die een Q2 op mediums in het hoofd hebben, er zat vandaag soms tot wel een seconde verschil tussen de twee compounds.

Yuki Tsunoda bleef in ieder geval vrijwel de gehele sessie aan de kant. Hij maakte een ongelukkige schuiver in de eerste sessie van de dag, daarbij belandde hij met de achterkant in de bandenstapel en dat bleek kostbaar. Alpha Tauri zag zich genoodzaakt een nieuwe versnellingsbak in de auto te monteren, ook andere onderdelen in het meest gevoelige gedeelte van de auto waren beschadigd. De Japanner kon in de laatste minuten van de training nog enkele ronden afleggen.

