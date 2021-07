Red Bull-teambaas Christian Horner heeft ontkend dat het team heeft geprobeerd de naam van Lewis Hamilton in de media of middels haar protest te grabbel te gooien, na Hamiltons botsing met Max Verstappen in Silverstone.

Hoewel de zaak volgens Horner gesloten is nu de stewards hebben besloten Red Bulls protest niet te honoreren, wordt de Red Bull-teambaas nog wel gevraagd naar Mercedes’ stekelige statement van donderdag. Daarin stelde Mercedes dat Red Bulls management had geprobeerd Hamiltons goede naam en sportieve reputatie te bezoedelen.

Horner weerspreekt dit echter: “Het was zeker geen persoonlijke aanval op Hamilton. Bij elke andere coureur hadden we net zo gereageerd”, beklemtoont Horner. “Hij is een zevenvoudig kampioen en zijn resultaten spreken voor zich. Ik vind echter ook dat ik mag vinden wat ik vind van zo’n incident.”

“De emoties liepen ook hoog op, met een coureur in het ziekenhuis en een auto in de kreukels”, erkent Horner. Maar nogmaals: “Het was niks persoonlijks. Ook een zevenvoudig kampioen als Hamilton kan echter fouten maken.” Wat Horner daarbij verduidelijkt: “Dat we nooit hebben gezegd dat hij het expres deed.”

Blij met opheldering

Horner wordt verder nog gevraagd naar hoe de FIA in haar beslissing verwees naar ‘zorgelijke aantijgingen’ in Red Bulls begeleidend schrijven. Volgens Horner slaat dit op zorgen die Red Bull heeft geuit over hoe Mercedes-teambaas Toto Wolff tijdens de race in Silverstone naar de stewards ging.

“Dat hebben we aangekaart. Onze zorg was dat een team (Mercedes, red.) de stewards had kunnen beïnvloeden door naar ze toe te gaan terwijl de botsing nog moest worden beoordeeld”, legt Horner uit. “Dat is sindsdien echter opgehelderd, en dit mag nu niet meer. Dat aanstippen was een van de belangrijkste zaken voor ons.”

