Het is in het kantoor van de stewards afgelopen weekend op Silverstone tot een verhitte woordenwisseling tussen Mercedes-baas Toto Wolff en Red Bull-baas Christian Horner gekomen. Terwijl de twee hun zaak in de botsing tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen bepleitten, bogen de stewards zich over de botsing. Een situatie die van wedstrijdleider Michael Masi niet meer mag voorkomen, dat heeft hij in een memo laten weten aan de teams, zo meldt de Engelse krant The Independant.

Meteen na de crash van Max Verstappen begon de lobby van beide kampen bij de wedstrijdleiding. Red Bull-baas Christian Horner sprak in een radioboodschap aan Masi zijn woede uit over de crash, Mercedes-baas Toto Wolff belde in om te zeggen dat hij Masi een diagram had gemaild met daarop de regels omtrent inhalen.

Lees ook: ‘Juich voor Verstappen of juich voor Hamilton maar heb respect voor de ander’

De laatste kreeg van Masi te horen dat hij zijn mails tijdens de race niet leest: “Maar kom maar naar het kantoor van het stewards als je dat nodig vindt.” Dat laatste hoorde Horner ook en ook hij toog naar de stewards: “Ik ging daar naartoe omdat Toto er ook was om zijn zaak te bepleiten, zo’n beslissing moet op een eerlijke manier tot stand komen.”

BSR Agency

De twee raakten echter verzeild in een discussie waarbij de gemoederen hoog opliepen, terwijl de stewards nog bezig waren met het bekijken van de beelden en data. En dat wil Masi in het vervolg voorkomen. “Toegang tot de ruimte is alleen voor stewards, de secretaris en de stewards operator. Anderen mogen alleen naar binnen op gezag van de stewards of als ze zich moeten melden na een incident”, zo schrijft hij volgens The Independant.

Lees ook: Column Sirotkin: ‘Hamilton leek te schrikken van scherpe stuurbeweging Verstappen’

Overtreding van de regel kan een team op een zware straf komen te staan. “Iedere vertegenwoordiger van een team die wel binnenkomt, overtreedt namens het team deze code. Dit kan een boete, punten in mindering of zelfs diskwalificatie betekenen.

Het verbale geweld ging na de race nog lang door. Christian Horner was woest over het uitbundige feest bij Mercedes, Helmut Marko riep op tot een schorsing voor Hamilton. Toto Wolff vond de verbale aanvallen teveel van het goede: “Ik snap de emotie maar er werd enorm op de man gespeeld en het taalgebruik was ook van een toon die we al heel lang niet meer in deze sport hebben gezien.”