Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat het team de ‘zaak’ rondom de botsing van Max Verstappen en Lewis Hamilton achter zich heeft gelaten nu haar protest door de FIA is verworpen. “Het was ons recht in beroep te gaan. Dat hebben we gedaan, omdat we elk middel wilden aangrijpen. We accepteren de uitkomst echter.”

Daarmee is de kous ook af, volgens Horner. “We hadden het recht een herziening van de zaak aan te vragen en dat hebben we gedaan. Gezien de ernst van de crash en de data waar we over beschikten, vonden we dat we data hadden die de stewards niet hadden gezien in Silverstone”, legt Horner uit.

Lees ook: Stewards zetten streep onder Hamilton vs. Verstappen: ‘Geen nieuwe info Red Bull’

Horner bevestigt daarbij dat Red Bull simulaties en slides presenteerde bij de FIA, en testrijder Alexander Albon tijdens een filmdag de openingsronde van Hamilton liet nabootsen. Horner houdt daarbij vol: “Hamilton had 23 meter eerder moeten remmen om de bocht te halen in Silverstone.”

Daarbij, vervolgt Horner: “Zat Verstappen op dezelfde lijn als Charles Leclerc later, toen Hamilton Leclerc inhaalde. Het verschil is dat Hamilton dat niet zat. Bij Leclerc zat hij meer naar binnen. Daarom liep zijn actie op Leclerc wel goed af en die op Max niet.”

Uiteindelijk oordeelde de FIA echter dat Red Bull geen nieuw bewijs had aangeleverd. “Dat accepteren we”, benadrukt Horner. “We wilden gewoon elk middel gebruiken dat er is.” Want: “We hadden echt het gevoel nieuw en relevant bewijs te hebben. Als team is het dan ons recht dit proces te volgen.”

Lees ook: Verstappen trots op reactie Red Bull na Silverstone-crash: ‘Gaan voor me door het vuur’

Dat niet alleen, zegt Horner, Red Bull zag het zelfs als haar plicht gezien hoe felbevochten de titelstrijd is. Ondanks dat de FIA niet overstag ging, is het proces volgens Horner ‘fair verlopen’. “We kregen niet de uitkomst waar we op hoopten, maar accepteren dat.” En: “We hebben het nu achter ons gelaten”, zegt Horner.

Dat de spanning tussen Mercedes en Red Bull hoog is opgelopen en de strijd fel is, is volgens Horner onvermijdelijk. “Zeker in een sport als de Formule 1 en met wat er op het spelt staat. “Het gaat om details, om het kleinste beetje winst dat je kan vinden.”