Red Bull-teambaas Christian Horner weet na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije dat zijn team een lastige taak wacht om Mercedes te verslaan. In die kwalificatie werd het nog spannend of Max Verstappen aan zijn laatste ronde kon beginnen door de langzaam rijdende Lewis Hamilton, maar Horner respecteert dat wel: “Het hoort bij het spelletje.”

In Q2 blies Verstappen de concurrentie omver met een 1:15.650, maar kon dat in Q3 niet herhalen. Zijn rondetijd was hoe dan ook niet goed genoeg voor de poleposition, al had het wel de tweede plaats geweest in Q3. Sergio Pérez sloot aan op de vierde plaats, maar Mercedes sloeg de grootste slag door de eerste startrij op te eisen, met Lewis Hamilton op pole en Valtteri Bottas op de tweede startplaats.

Lees ook: Hamilton troeft Bottas en Verstappen af in strijd om pole GP Hongarije

Foto: BSR Agency

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zat er niet meer in dan dit. “Mercedes is al de hele tijd snel”, vertelt Horner in gesprek met Sky F1. “Max’ tijd in Q2 zag er indrukwekkend snel uit. In Q3 kreeg hij wat turbulentie van Charles Leclerc, hij zat binnen drie seconden van hem. We hebben een andere strategie dan Mercedes, dus dat kan het interessant maken.”

Terwijl Mercedes met de mediums aan de start zal verschijnen, besloot Red Bull uit voorzorg om Verstappen in Q2 voor de tweede run op de zachte band naar buiten te sturen. Hierdoor zal de Nederlander dus op de softs beginnen. “We konden niet dezelfde rondetijd als Lewis rijden op mediums en hadden het gevoel dat we het over een andere boeg moesten gooien. We moeten een aanvallende race rijden. Je weet hoe lastig het is om hier in te halen, dus de strategie is cruciaal”, aldus Horner.

In de allesbeslissende Q3 viel wel op dat Lewis Hamilton, die voor de Nederlander reed, langzaam opbouwde naar zijn laatste vliegende ronde. Hierdoor kwam de Nederlander in de gevarenzone qua tijd, want er waren slechts luttele seconden te gaan. Hoewel hij net op tijd aan die ronde begon, wist hij niet een positie te winnen. Voor Sergio Pérez betekende het oponthoud wel dat hij de laatste run uit zijn hoofd kon zetten.

Lees ook: Bottas verwacht ‘mooi gevecht’ met Red Bull: ‘Ik heb er zin in!’

“Lewis kwam voor hem op de baan, reed langzaam en wilde ons natuurlijk geen schone run geven, maar dat is hem goed recht want hij heeft die positie op de baan”, legt Horner zich bij de situatie neer. “Het is geen groot probleem.”

Gevraagd of hij hetzelfde had gedaan, antwoordt hij: “Wij hadden ons waarschijnlijk meer op onze banden gefocust, want je ziet ook dat zijn rondetijd niet zo goed was als zijn vorige. Hij was natuurlijk meer geïnteresseerd in wat er achter hem gebeurde, maar dat hoort bij het spelletje”, weet de Red Bull-teambaas, die veel actie lijkt te beloven voor de fans op de tribunes in bocht 1 en 2. “Het worden premium seats in bocht 1 en 2”, lacht hij. “Het wordt een spannende start, andere strategieën en verschillende griplevels. We moeten een goede start hebben”, concludeert Horner.