Valtteri Bottas vertrekt morgen naast Lewis Hamilton vanaf P2 in de Grote Prijs van Hongarije. Zijn teamgenoot bedreigen lukte niet op zaterdagmiddag, maar met twee Mercedessen op de eerste rij is Bottas alsnog tevreden. “Twee Mercedessen aan de kop van het veld, dat is mooi.”

Terwijl Lewis Hamilton in Hongarije de 101ste pole van zijn carrière verovert, moet Valtteri Bottas tevreden zijn met de tweede startplek. De Fin neemt daar ook vrede mee. “Het was een oké rondje”, blikt Bottas meteen na de kwalificatie terug op zijn snelste rondje in Q3. “In Q2 was ik het ritme een beetje kwijt door het rondje op mediums. Om dan terug op stoom te komen met de zachte band was niet eenvoudig, want het verschil in grip was best groot”, legt hij uit.

“Maar we bezetten de volledige eerste startrij”, vervolgt de Fin. “Lewis had een erg goed rondje tijdens de eerste run, dat was voor mij niet het geval. Twee Mercedessen aan de kop van het veld, dat is mooi”, zegt Bottas met een glimlach.

Wat verwacht Bottas van de race op zondag? “Morgen zal spannend zijn”, klinkt het overtuigd. “De Red Bulls starten op softs, wij op mediums, dat zal een mooi gevecht opleveren. Ik heb er zin in”, aldus de Mercedes-coureur.

