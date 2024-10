Net als Alexander Albon ontwerpt Guanyu Zhou graag zijn eigen helmen. Nu er geen restricties meer zijn aan het aantal ontwerpen per jaar, maakt hij graag gebruik van die vrijheid. Voor zijn thuisrace in Shanghai dit jaar, waar hij de eerste Chinese F1-coureur ooit op de grid was, ontwierp hij vanzelfsprekend een speciale helm. Het is een perfecte manier om zijn creativiteit te activeren.

Waar de creatieve uitbarstingen vandaan komen? Het antwoord laat zich snel raden, beweert Zhou. “Mijn moeder heeft vroeger modeontwerpen gemaakt. De liefde voor tekenen en ontwerpen is bij mij door de jaren heen gegroeid en heeft zich ook ontwikkeld. Toen ik nog kind was, hield ik al van tekenen en om creatief bezig te zijn.”

Potloden zijn bij alle ingevingen zijn beste vriend. Aan eenheidsworst heeft hij volgens eigen zeggen een broertje dood. “Ik wil niemand nadoen, maar mijzelf zijn: creëren in plaats van kopiëren.” Toch volgt hij nauwlettend alle trends op artistiek gebied. “Wat vinden mensen leuk, wat niet? Daar let je natuurlijk wel op. Maar ik wil desondanks mijn eigen dingen maken, mijn ideeën verwezenlijken.”

Zhou noemt als voorbeeld de helm met het porselein, dat hij eind 2022 voor de GP Abu Dhabi ontwierp. Het is inmiddels een terugkerend element geworden in zijn helmontwerpen. “Je ziet dat nu veel meer, vooral bij Chinese coureurs. Daar geniet ik van, ik vind dat geweldig. Mijn helm is de plek om mijzelf creatief te uiten. Weet je, ik kan ook aan iemand vragen: bedenk wat ideetjes en ontwerp mijn helm voor deze of deze race. Maar dat wil ik niet. Ik probeer bij mijn ontwerpen elementen op de helm te zetten die ik leuk vind, of die een speciale betekenis voor mij hebben.”

Reputatie Albon

Hij is niet de enige coureur die veel tijd besteedt aan het ontwerpen van speciale helmen. Alexander Albon heeft wat dat betreft inmiddels ook een reputatie opgebouwd, net als Valtteri Bottas. Al laat Zhous Finse teamgenoot het ontwerpen over aan zijn Australische vriendin Tiffany Cromwell. “We praten daar niet zoveel over”, zegt de Chinees. “Normaal gesproken laten we gewoon zien wat we hebben gemaakt. Zo van: oké, dit is mijn speciale helm. Wat vind je ervan?”

“Iedereen”, zo vervolgt Zhou, “heeft altijd zijn eigen ideeën en smaak. Maar ook zijn eigen manier om een helm te ontwerpen. Ik denk dat vooral de jongere generatie graag speciale helmen ziet en ook waardeert. Ik denk dat de fans het cool vinden. Met zoveel races af en toe een beetje verandering, dat is toch leuk? Het hele jaar dezelfde helm dragen is een beetje saai, je raakt er een beetje verveeld door. Ik wil soms iets anders, gewoon om er even uit te breken.”

