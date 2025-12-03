De GP van Abu Dhabi staat voor de deur! Deze slotrace belooft de geschiedenisboeken in te gaan als een van de spannendste ooit; drie coureurs maken tijdens de seizoensfinale nog aanspraak op de wereldtitel. Regerend kampioen Max Verstappen neemt het op Yas Marina op tegen WK-leider Lando Norris en diens McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Alvorens het zover is, blikken we terug op eerdere seizoensfinales in Abu Dhabi: vier keer eerder werd het kampioenschap hier beslist!

Aankomend weekend wordt bepaald wie zich dit seizoen tot Formule 1-kampioen kroont. WK-leider Lando Norris stond lange tijd in de schaduw van Max Verstappen, maar kon dit jaar – mede dankzij zijn uiterst competitieve MCL39 – eindelijk een gooi doen naar de titel. Teamgenoot Oscar Piastri was zijn verrassende uitdager; de Australiër boekte sinds zijn debuut in 2023 enorme vooruitgang en leidde lange tijd het klassement. Verstappen maakte in de tweede seizoenshelft veel punten goed en opende de jacht op zijn vijfde titel op rij. De huidige stand is als volgt: Norris leidt met 408 punten, gevolgd door Verstappen en Piastri met respectievelijk 396 en 392 punten. In Abu Dhabi wordt één van hen kampioen, maar welke titelgevechten gingen hieraan vooraf?

Abu Dhabi 2010: Vettel troeft drie uitdagers af

In aanloop naar de GP van Abu Dhabi van 2010 maakten liefst vier coureurs aanspraak op het kampioenschap. Sebastian Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso én Lewis Hamilton waren nog in de race. Tweevoudig kampioen Alonso leidde het klassement en had de beste papieren voor een nieuwe titel. Vanaf poleposition kon de jonge Vettel alleen maar hopen dat zijn rivalen, de Spanjaard incluis, niet te hoog zouden finishen.

Vroege incidenten – waaronder een spin van Michael Schumacher en de daaropvolgende botsing met Tonio Liuzzi – leidden echter tot een safetycar. Alonso en Webber, de voornaamste uitdagers van Vettel, kwamen naar binnen voor nieuwe banden, maar belandden daardoor achter de Renault van Vitaly Petrov. De Rus maakte zich breed, en door de geringe inhaalmogelijkheden op Yas Marina werden beide titelkandidaten tot fouten gedwongen. Alonso en Webber kwamen uiteindelijk als zevende en achtste over de streep, terwijl Vettel zichzelf op de valreep kroonde tot jongste wereldkampioen ooit.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Vettel wordt de jongste wereldkampioen ooit (Getty Images)

Abu Dhabi 2014: Hamilton rekent af met Rosberg

Ook in 2014 werd het kampioenschap in Abu Dhabi beslist. WK-leider Lewis Hamilton was opnieuw in de running. Na een uiterst dominant seizoen van Mercedes hoefde hij alleen zijn teamgenoot, Nico Rosberg, te verslaan; het verschil tussen beiden bedroeg 17 punten. Om de ontknoping nóg spannender te maken, werden voor deze race dubbel zoveel punten uitgeloofd. Die beslissing leidde tot kritiek vanuit de paddock, maar bood Rosberg een grotere kans op de titel.

De Duitser vertrok vanaf poleposition, Hamilton volgde in zijn kielzog. De Brit, op jacht naar zijn tweede wereldtitel, hield het hoofd koel in de woestijn en wist zijn teamgenoot al in de eerste bocht te passeren. Hij breidde zijn voorsprong gestaag uit en gaf de leiding niet meer uit handen. Rosberg, wiens W05 kampte met meerdere technische problemen, viel ondertussen ver terug. Hij eindigde puntloos op de veertiende plaats, maar weigerde – ondanks aandringen van zijn race-ingenieur – de race voortijdig af te breken.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Lewis Hamilton viert zijn eerste kampioenschap met Mercedes (Getty Images)

Abu Dhabi 2016: Rosberg slaat terug

De Silver War bereikte zijn hoogtepunt in 2016. Na bittere gevechten in de voorgaande jaren was de relatie tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg volledig bekoeld. Laatstgenoemde kreeg tijdens het slotakkoord in Abu Dhabi echter de kans om zich voor eens en voor altijd te revancheren. De Duitser had genoeg aan een podiumplaats om zijn eerste titel te verzilveren; zijn teamgenoot had – á la Verstappen nu – een achterstand van twaalf WK-punten.

Hamilton reed een foutloze race vanaf poleposition, maar Rosberg volgde hem op de voet. De Brit kon vanaf de eerste startplek niets forceren en moest hopen op een wonder om zijn teamgenoot opnieuw de loef af te steken. Dat wonder bleef uit. Rosberg kwam als tweede over de meet, ruim voldoende om zijn eerste en enige wereldkampioenschap veilig te stellen. Niet veel later nam hij prompt afscheid van de Formule 1.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Nico Rosberg revancheert zich en weet Hamilton te verslaan (Getty Images)

Abu Dhabi 2021: Verstappen schrijft geschiedenis

Verstappen versus Hamilton, de beste seizoensfinale in de moderne Formule 1! Na jarenlange dominantie van de zevenvoudig wereldkampioen slaagde de jonge Nederlander er in 2021 in Hamilton naar de kroon te steken. Na een zinderend seizoen begonnen beide kemphanen met een gelijk puntenaantal aan de slotrace in Abu Dhabi. De Red Bull-coureur vertrok vanaf poleposition, maar werd al in de eerste ronde gepasseerd door zijn titelrivaal. Hamilton breidde zijn voorsprong gestaag uit en leek op weg naar zijn felbegeerde achtste titel.

Maar zoals het een Hollywoodseizoen als 2021 betaamt, werd de strijd pas in de allerlaatste ronde beslist. Na een late safetycar sprongen de lichten op Yas Marina met nog één ronde te gaan weer op groen. Wedstrijdleider Michael Masi besloot bovendien enkele achterblijvers door te laten, waardoor een allesbeslissende shoot-out ontstond tussen Verstappen en Hamilton. Op zijn versere banden rekende de toen 24-jarige coureur zijn rivaal koelbloedig in en claimde hij – als eerste Nederlander ooit – de wereldtitel.

Max Verstappen en vader Jos tijdens een emotioneel onderonsje na het winnen van de titel (Red Bull Content Pool)

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.