De Formule 1 zit vol technische snufjes waar zelfs doorgewinterde fans duiding bij nodig hebben. Daarom gaven we jullie de kans om in FORMULE 1 Magazine je brandende vragen daarover te stellen aan onze experts Ernest Knoors en Rob van den Heijkant. Zij doken in de materie en geven heldere, begrijpelijke antwoorden. Vandaag alles over remenergie.

Bengt Rydell vraagt zich af: “Hoe werkt het regenereren van remenergie? Zijn dat pietzo-elementen in de ophanging van de remklauwen, of hoe krijgt men energie uit het afremmen? Normaal gesproken zou je een generator koppelen aan het wiel, maar dat is niet snel genoeg voor een F1-auto. Dus, hoe werkt dat?”

Ernest Knoors heeft het antwoord hierop: “Als je vanuit een batterij stroom op de elektromotor zet, dan creëert deze energie. Wanneer je de elektromotor ook omgekeerd gebruikt, dan hebben we het dus eigenlijk over een motorgenerator, dan genereert deze juist stroom en daarmee laad je de batterij weer op. In de F1 wordt de elektromotor voor de hybride aandrijving ook gebruikt om tijdens het remmen energie op te wekken en in de batterij te stoppen. Deze motor zit direct aangesloten op de aandrijflijn. Als je wil dat hij 120 kW levert, dan zet je er stoom op en dan helpt hij de krukas van de benzinemotor meedraaien. Wanneer je remt, en de motor juist wordt aangedreven door de achterwielen, dan gebruik je de elektromotor weer als een generator en absorbeer je de energie.”

