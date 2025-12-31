De Formule 1 zit vol technische snufjes waar zelfs doorgewinterde fans duiding bij nodig hebben. Daarom gaven we jullie de kans om in FORMULE 1 Magazine je brandende vragen daarover te stellen aan onze experts Ernest Knoors en Rob van den Heijkant. Zij doken in de materie en geven heldere, begrijpelijke antwoorden. Vandaag alles over DRS, het hulpmiddel waar we vanaf 2026 afscheid gaan nemen.

Stefan Westmaas vraagt zich af: “Ik heb een vraag over de activatie van het DRS-systeem. Het valt me op dat er eigenlijk nooit een coureur is die zijn DRS onterecht gebruikt of bijvoorbeeld al voor de DRS-zone activeert. Ik ben daarom benieuwd hoe de rijder wordt geïnformeerd over het gebruik van DRS en hoe wordt voorkomen dat hij onterecht toch de achtervleugel opent. En als de wedstrijdleiding ‘DRS Disabled’ meldt, wordt dan extern het gebruik ervan gedeactiveerd of moet de coureur zelf van de knop afblijven?”

Rob van den Heijkant geeft antwoord: “Dit gaat allemaal automatisch met signalen van en naar de wagen. Door middel van GPS wordt de positie van de wagen ten opzichte van zijn voorganger bij het DRS-detectiepunt gemeten. Dan gaat er een signaal naar de achterste wagen dat DRS gebruikt kan worden in de DRS-zone. Dit kan bijvoorbeeld met een geluidsignaal of zichtbaar worden gemaakt met een lampje op het stuur. De coureur moet dan wel zelf handmatig de knop indrukken. Deze knop werkt echter pas in de zone en dit wordt gecontroleerd door de GPS. De DRS gaat buiten deze zone automatisch dicht. Maar ook als het gas wordt losgelaten, er wordt geremd of natuurlijk wanneer de coureur het knopje weer indrukt.”

Wedstrijdleiding vs DRS

“Omdat alles elektronisch geregeld wordt, kan de wedstrijdleiding op afstand de DRS aan- en uitzetten. Soms gebeurt het wel eens dat de DRS niet werkt. Dan adviseer ik vooral om even te luisteren naar het gevloek over de boordradio.”

