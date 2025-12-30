De Formule 1 zit vol technische snufjes waar zelfs doorgewinterde fans duiding bij nodig hebben. Daarom gaven we jullie de kans om in FORMULE 1 Magazine je brandende vragen daarover te stellen aan onze experts Ernest Knoors en Rob van den Heijkant. Zij doken in de materie en geven heldere, begrijpelijke antwoorden. Vandaag alles over de pitlimiter.

De vraag komt van Ron Huber: “Ik zou graag willen weten hoe de pitlimiter werkt. De auto komt aanrijden en de coureur drukt op een knop. Maar rijdt de auto dan direct de ingestelde snelheid of moet de coureur op zijn stuur visueel de snelheid rijden en dan, als een soort cruise control, de toegestane snelheid via een knop vastzetten?”

Dit is het antwoord van Ernest Knoors: “Het is eigenlijk een snelheidsbegrenzer en geen cruise control. Je komt aanrijden richting de pitstraat, je remt af en je moet vanuit een lagere snelheid in de pitlimiter accelereren. Stel de maximale snelheid in de pitstraat is 80 km/u, dan moet je afremmen tot onder die snelheid, dan druk je het knopje in en je geeft vol gas. De auto gaat dan niet harder dan 80 km/u. De pitlimiter zelf werkt op het uitschakelen van cilinders, daarom klinken de auto’s ook anders in de pitstraat. Goed om te weten: de elektronica kijkt naar de snelheid van de band om te bepalen wat de snelheid van de auto is. Het is daarom van belang dat de coureurs de juiste band selecteren op hun stuur. Een regenband heeft immers een grotere diameter dan een slick.”

Park assist

“Daarnaast moet je als rijder de vaardigheid hebben om zo min mogelijk tijd te verliezen, dus het liefst rem je af naar 79,9 km/u voordat je de pitlimiter inschakelt. Sommige rijders zijn heel visueel ingesteld en willen op de schakellampjes zien hoe dicht ze bij de pitlimiter zitten, andere rijders willen juist een bliepjes horen. Vergelijk dit maar met de het geluidsignaal dat je hoort tijdens het inparkeren met een personenwagen voorzien van park assist.“

