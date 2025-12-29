De Formule 1 zit vol technische snufjes waar zelfs doorgewinterde fans duiding bij nodig hebben. Daarom gaven we jullie de kans om in FORMULE 1 Magazine je brandende vragen daarover te stellen aan onze experts Ernest Knoors en Rob van den Heijkant. Zij doken in de materie en geven heldere, begrijpelijke antwoorden. Vandaag alles over de balans tussen downforce en luchtweerstand.

Deze vraag komt van Maud Steller: “Hoe optimaliseren de Formule 1-teams de balans tussen downforce en de luchtweerstand? En wat voor rol speelt ground effect daarin sinds 2022?”

Rob van den Heijkant geeft antwoord: “Wanneer een wagen veel downforce genereert ga je sneller door bochten, maar omdat downforce ook weerstand genereert, lever je snelheid in op het rechte stuk. En omgedraaid geldt uiteraard hetzelfde. Voor ieder circuit geldt een bepaald optimum en is het zoeken naar de beste balans. Vaak wordt dit door middel van simulaties van tevoren bekeken en bepaald. Bij een circuit met veel bochten is downforce belangrijker dan de weerstand die het oplevert. Dan heb je bijvoorbeeld een verhouding van 2:1 (2x zoveel downforce ten opzichte van 1x weerstand).

Monza buitencategorie

Op een circuit als Monza, dus weinig bochten en veel lange rechte stukken, heb je een verhouding van 4:1. In de windtunnels worden continu nieuwe onderdelen getest. Na een test ziet men hoeveel downforce zo’n onderdeel levert en ook hoeveel weerstand het produceert. Stel dat dit 3:1 is, dan kan dat onderdeel beter worden gebruikt op bochtig circuit dan op Monza. Op deze manier wordt dus ieder onderdeel bekeken en zo geoptimaliseerd voor de balans. Daarom worden er op circuits zoals Monza veel downforce (lees: onderdelen) van de wagen afgehaald om zo op die 4:1-balans te komen.

Voor wat betreft jouw vraag over ground effect: dit zorgt eigenlijk voor maar weinig weerstand. Hierdoor kan bijna alle winst die je boekt in de vloer voor ieder circuit gebruikt kan worden. Vandaar dat de vloer heilig is in de huidige regelgeving.”

