De Formule 1 zit vol met technische snufjes waar zelfs doorgewinterde fans vaak vraagtekens bij zetten. Daarom gaven we jullie in FORMULE 1 Magazine de kans om je brandende vragen over F1-techniek te stellen aan onze experts Ernest Knoors en Rob van den Heijkant. Zij doken in de materie en geven jullie heldere, begrijpelijke antwoorden.

Zo vraagt Dieter Van der Avoort zich af waartoe het gat dient vooraan in de nose cone zoals bij sommige teams (Red Bull, Racing Bulls, McLaren) te zien is.

Rob van den Heijkant geeft antwoord: “Dit wordt gebruikt voor de koeling van de rijder. Officieel volgens de reglementen is dit ook het enige waarvoor het gebruikt mag worden. Echter zullen de teams dit ook inzetten om de apparatuur te koelen die in de neus en voorwielophanging zit.”

Ook bij Red Bull is duidelijk het gat in de nose cone te zien. Credits: Red Bull Content Pool.

De antwoorden op alle andere technische vragen lees je in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.