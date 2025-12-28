De Formule 1 zit vol technische snufjes waar zelfs doorgewinterde fans duiding bij nodig hebben. Daarom gaven we jullie de kans om in FORMULE 1 Magazine je brandende vragen daarover te stellen aan onze experts Ernest Knoors en Rob van den Heijkant. Zij doken in de materie en geven heldere, begrijpelijke antwoorden. Vandaag leer je meer over de regels rondom parc fermé.

Jan Devens vraagt zich af: “Na afloop van de kwalificatie mag er niets meer veranderd worden aan de auto, ook wel bekend als het parc fermé. Maar moderne F1-bolides zitten vol met elektronica waarmee parameters te regelen zijn zoals bijvoorbeeld het differentieel, wanneer elektrische energie op te laden en vast nog veel meer. Welke elektronische parameters die het rijgedrag beïnvloeden vallen onder parc fermé en welke niet?”

Ernest Knoors geeft antwoord: “Je mag dan inderdaad niks meer aan de auto veranderen, dus ook niet in de software van de computers die de auto besturen. Dat is verzegeld. Maar in die software zitten bepaalde programmeerstanden om bijvoorbeeld het differentieel te gebruiken. Dan heb je misschien vijf of zes standen waarmee je het differentieel meer of minder kunt dichtzetten. Dat bedien je gewoon vanaf het stuurwiel, dus ook tijdens de kwalificatie en de race. En zo zijn er meer schakelaars op het stuurwiel waarmee je bepaalde elektronica bedient vanaf het stuur. Denk aan het benzinemengsel of hoe je je elektrische systemen oplaadt. Daar kun je nog gewoon mee spelen na parc fermé.”

Dit mag niet na parc fermé

“Echter, de afstellingen van deze voorgeprogrammeerde standen mag je na parc fermé niet meer wijzigen. Het meeste werk van deze standen, ook wel maps, wordt op de vrijdag gedaan tijdens de trainingen. Hier proberen de teams en rijders de meest optimale standen te bepalen voor de kwalificatie en race.”

