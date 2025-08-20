Red Bull Racing beleeft een lastig seizoen en de cijfers en prestaties van zijn teamgenoten geven een verontrustend beeld. Want waar Max Verstappen zich keer op keer naar de top van de grid sleept, stranden anderen vrijwel steevast in Q1. “Dit is dramatisch,” zegt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Als je gewoon goed kijkt naar wat de teamgenoten van Max doen, dan is gewoon dramatisch. Ze vliegen er bijna altijd in Q1 uit”, steekt Bleekemolen van wal in de terugblik op de eerste seizoenshelft. “Dat is natuurlijk niet normaal, maar laat ook zien hoe uniek het is dat Verstappen toch nog zoveel uit die auto kan halen.”

De prestaties van Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda onderstrepen dat beeld. Geen van hen is in staat geweest de auto echt tot leven te brengen. “Tsunoda krijgt het nu dus ook niet voor elkaar,” aldus Bleekemolen. “En als die auto dan niet lekker gaat, dan sneuvel je dus in Q1. Het ziet er natuurlijk niet uit voor een team als Red Bull als dat bijna elke kwalificatie gebeurt.”

Bovendien is hierdoor Verstappen de enige die consequent punten binnenhaalt voor de Oostenrijkse renstal en dus enigszins de meubels redt voor het team. “Red Bull is inmiddels afgezakt naar het vierde team op de grid, en misschien nog wel minder als je reëel bent.”

