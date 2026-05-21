Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat wijlen James Hunt wereldkampioen werd met McLaren. De wereldberoemde playboy van de Formule 1 vocht destijds een iconisch titelgevecht uit met rivaal en tegenpool Niki Lauda. De contrasten tussen het spartaanse kampioenschap van de jaren zeventig en de moderne koningsklasse zijn enorm. Freddie Hunt, de zoon van de legendarische kampioen, is ervan overtuigd dat de huidige reglementen zijn vader allerminst hadden kunnen bekoren.

In een interview met The Telegraph doet Freddie Hunt een bijzondere bekentenis. “Ik herinner me zijn stem nog steeds”, aldus de Brit. “Soms kijk ik oude Grands Prix terug waar hij commentaar bij gaf, gewoon om naar hem te luisteren.” Dat kan hem – bijna 33 jaar na het plotselinge overlijden van zijn vader – nog altijd emotioneel maken. “Het hangt af van mijn stemming. Soms praat ik over mijn vader en huil ik als een baby; dan raakt het me enorm. Andere keren niet.”

Onzinnig reglement

Na zijn wereldtitel bleef Hunt nog drie jaar actief in de Formule 1, waarin hij nog eens drie Grands Prix won. In 1979 hing hij zijn racepak aan de wilgen en ging hij aan de slag als commentator en analist bij de BBC. Daar vormde hij een hecht duo met de wereldberoemde commentator Murray Walker. In 1993 overleed Hunt op 45-jarige leeftijd aan een hartaanval.

LEES OOK: Brundle waarschuwt Russell: ‘Antonelli een halt toeroepen’

In hetzelfde interview werd Freddie Hunt gevraagd wat zijn vader zou hebben gevonden van de moderne Formule 1. Hij gaf eerste zijn eigen ongezouten mening. “Het lijkt wel alsof het wordt bestuurd door kunstmatige intelligentie”, verzuchtte de Brit teleurgesteld. “Die accu’s maken het al erg genoeg. Ik denk dat hij zou zeggen: ‘Wat een onzin is dit’, waarna hij direct zou opstappen.” Freddie Hunt heeft zelf ook kortstondig geracet. In 2007 kwam hij uit in de British Formula Ford en later in de ADAC Formel Masters in Duitsland. Daarnaast reed hij in diverse merkencups en toerwagenraces.

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.