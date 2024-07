George Russell klom zondag tijdens de GP van België naar de bovenste trede van het podium. Echter, nog geen drie uur later werd winst hem ontzegd; zijn auto werd 1,5 kilogram te licht bevonden, waardoor zijn overwinning ongeldig werd verklaard. Daarmee komt Russell in een exclusief rijtje pechvogels te staan – dit zijn alle coureurs die na een zege zijn gediskwalificeerd.

LEES OOK: Lewis Hamilton draagt verrassende overwinning op aan Mercedes: ‘Kon van iedereen wegrijden’

James Hunt, Britse GP, 1976

James Hunt was de eerste coureur die een overwinning in rook zag opgaan. Tijdens de Britse GP van 1976 kwam hij als eerste over de streep – het was zijn eerste zege tijdens een thuisrace en dus een extra mooie prestatie voor de extravagante McLaren-coureur. De feestvreugde was echter van korte duur. Niet veel later werd hij gediskwalificeerd omdat zijn M23 1,5 centimeter te wijd bleek te zijn.

Rivaal Niki Lauda, die destijds uitkwam voor Ferrari, erfde de overwinning. De gemiste punten op Silverstone waren uiteindelijk niet genoeg om het kampioenschap uit handen te geven; James Hunt won in 1976 zijn eerste en enige titel in de Formule 1. In 1977 zou hij terugkeren naar de het Britse GP-circuit om zijn thuisrace voor eens en voor altijd op zijn naam te zetten.

Nelson Piquet, Braziliaanse GP, 1982

Nelson Piquet ging George Russell tijdens de GP van Brazilië van 1982 voor; zijn Brabham BT50 was te licht om met de winst te mogen strijken. Na een slopende race – waarbij meerdere coureurs het onderspit dolven door de extreme hitte – kwam Piquet als eerste over de streep. De hoge temperaturen eisten ook op het podium hun tol; de Braziliaanse vedette viel flauw tijdens de ceremonie.

Tot overmaat van ramp moest hij de overwinning afstaan aan Alain Prost, die aanvankelijk op de derde plek was geëindigd. Piquet én runner-up Keke Rosberg werden gediskwalificeerd omdat hun auto’s te licht werden bevonden.

Alain Prost, San Marino GP, 1985

Drie jaar later was Alain Prost zelf de pineut. Tijdens de San Marino Grand Prix van 1985 kwamen meerdere auto’s zonder brandstof te staan. Alle teams mochten destijds slechts 220 liter tanken per race – topcoureurs als Nigel Mansell, Stefan Johansson, Ayrton Senna, Nelson Piquet en Martin Brundle kwamen daardoor niet verder dan de slotfase van de race.

Prost trok zijn MP4 wel over de streep maar kon zijn cooldown rondje niet eens afmaken. Door het gebrek aan brandstof kwam de bolide niet door de keuring; zijn McLaren zat twee kilo onder het minimale gewicht van 580 kilogram. Lotus’ Elio de Angelis profiteerde van alle pechgevallen en pakte zijn tweede en tevens laatste overwinning in de Formule 1.

Ayrton Senna, Japanse GP, 1989

Een van de meest controversiële diskwalificaties stamt uit 1989. McLaren-coureurs Ayrton en Senna en Alain Prost waren verwikkeld in een hevige strijd om de titel. Tijdens de GP van Japan barste de bom en duwden ze elkaar van de baan; daarmee kreeg Prost het kampioenschap in de schoot geworpen. Senna gaf de hoop echter niet op, en na een duwtje van de Japanse marshalls kon hij zijn race vervolgen.

De Braziliaanse legende kwam uiteindelijk als eerste over de streep, maar werd later alsnog gediskwalificeerd – de hulp van de marshalls werd niet in dank afgenomen. Prost, die de race ‘gewoon’ had uitgezeten vanuit de pitstraat, mocht zodoende zijn derde titel in ontvangst nemen. Senna zou de diskwalificatie aanvechten bij de FIA, wat hem een raceverbod van zes maanden opleverde.

Michael Schumacher, Belgische GP, 1994

Michael Schumacher is – met uitzondering van George Russell – de laatste coureur die gediskwalificeerd werd na een overwinning. Toevalligerwijs kwam ook zijn auto niet door de keuring na een overwinning op Spa. Er was meer dan één millimeter van de houten skid block onder zijn Benetton B194 afgeschaafd. Regels zijn regels en dus ging de overwinning naar rivaal Damon Hill. Schumi zou zich uiteindelijk alsnog tot wereldkampioen kronen.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)