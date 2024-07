Lewis Hamilton werd drie uur na de geblokte vlag tot winnaar uitgeroepen van de GP van België – dankzij een diskwalificatie voor teamgenoot George Russell kreeg hij de winst in zijn schoot geworpen. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen maakte de W15 het verschil in Spa. De bolide werd zaterdag teruggeschroefd naar de vertrouwde set-up, wat Hamilton ‘volledige controle’ opleverde.

Het raceweekend in België werd aanvankelijk door George Russell beslist. Zijn strategie op de harde band leverde hem de eerste plaats – althans, dat dacht hij. De weegschaal was onverbiddelijk en constateerde dat Russells bolide 1,5 kilogram te licht was om met de winst te mogen strijken. De eerste prijs moest hij afstaan aan Lewis Hamilton, die juist zeer te spreken was over zijn W15. Verrassend, aangezien hij het weekend zo sceptisch begon.

‘Auto kwam tot leven’

“Het verschil was dag en nacht”, zei Hamilton na afloop van de race. “Vrijdag was het echt rampzalig en hadden we allebei moeite met de balans. Vandaag kwam de auto echter tot leven en ik was echt verrast dat ik, ten eerste, aan de leiding kwam en vervolgens van iedereen weg kon rijden.” In de slotfase probeerde de Brit ook zijn teamgenoot nog voorbij te steken – achteraf had hij zich die moeite kunnen besparen.

“Ik had de volledig controle en dat heb ik al jaren niet meer gehad”, vervolgde Lewis Hamilton. “Daarom was het ook een beetje onwennig om het weekend op deze manier af te sluiten. Het team heeft dit wel echt verdiend – ze hebben zo’n geweldige prestatie verricht.” Na een ‘droogte’ van tweeënhalf jaar heeft de Brit opeens twee overwinningen in drie races geboekt. “De balans door de verschillende bochten is nu gewoon veel meer in lijn met ons target”, besloot hij tevreden.

