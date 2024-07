Een uitzinnige George Russell mocht zondag de trofee voor de GP van België in ontvangst nemen – na een strategisch spelletje op Spa-Francorchamps wist hij Lewis Hamilton achter zich te houden en voerde hij een een-tweetje aan voor Mercedes. Echter, het verlies was groot toen hij slechts een paar uur later de beker aan zijn teamgenoot moest overhandigden. “Ik ben nog steeds trots”, reageert een verslagen Russell.

George Russell was door het dolle heen toen nota bene zijn eigen strategie – de race gecontroleerd uitrijden op de harde band – hem de winst opleverde tijdens de Grand Prix van België. In de slotfase van de race kon ook een ontketende Lewis Hamilton zijn teamgenoot niet de baas. Slechts een paar uur later werd de race toch opnieuw beslist. De W15 van Russell werd 1,5 kilogram te licht bevonden; Hamilton kreeg de winst in de schoot geworpen.

Russell uitte niet veel later zijn verdriet in een post op X: “Ik ben diepbedroefd”, schreef de Britse coureur. “We kwamen slechts 1,5 kilo te kort en zijn gediskwalificeerd van de race. We hebben alles gegeven en ik ben nog steeds trots dat ik als eerste over de finishlijn ben gekomen. Dit is nog lang niet alles”, besloot hij. Later plaatste hij op Instagram dat hij zijn teamgenoot ‘feliciteert met de overwinning’.

‘Gemengde gevoelens’

Lewis Hamilton – die met de winst in Spa zijn honderdvijfde zege in de Formule 1 mag vieren – heeft ‘gemengde gevoelens’ over de uitkomst van de race. “Natuurlijk ben ik blij dat ik heb gewonnen, maar ik heb het ook met George (Russell, red.) te doen”, schreef Hamilton voor zijn 37 miljoen volgers op Instagram. “Daarbij is het teleurstellend dat het team geen een-tweetje heeft kunnen noteren.”

De zevenvoudig wereldkampioen wil wel benadrukken dat er ‘genoeg positiefs’ te melden valt na het Belgische nummer. “Aan het begin van het weekend hadden we niet verwacht dat we snel genoeg waren om mee te doen in de voorhoede”, vervolgde hij. “Het is goed om te zien dat we zoveel progressie kunnen boeken. We nemen dit allemaal mee de zomerstop in en hopen straks nog sterker terug te komen.”

Heartbreaking… We came in 1.5kg underweight and have been disqualified from the race.



We left it all on the track today and I take pride in crossing the line first.



There will be more to come.🏆💙 pic.twitter.com/6RfucAqPyF — George Russell (@GeorgeRussell63) July 28, 2024

