Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: had de diskwalificatie van George Russell in België eenvoudig voorkomen kunnen worden? En had Max Verstappen de race toch kunnen winnen als de strategiespecialisten van Red Bull zich niet verloren hadden in data en computermodellen..?

Als het om regels gaat, is de FIA soms keihard. Fout is fout en dan worden er geen halve maatregelen genomen, zo weet ik ook uit eigen ervaring. Zit er bij de finish te weinig brandstof in de tank, dan ben je je resultaat kwijt. En is de auto te licht? Zelfde verhaal. En terecht uiteraard. Immers, regels zijn regels.

George Russell raakte zondag zijn zege in de GP van België kwijt, omdat bij de weging bleek dat zijn Mercedes anderhalve kilo lichter was dan het minimumgewicht van 798 kilogram.

Wat interessant is, is dat Russell na de race in België geen inlap had. Hij reed meteen terug naar het podium. Tijdens zo’n inlap kan je zeker op een lang circuit als Spa-Francorchamps best veel rubber oppikken. Dat kan zomaar een halve kilo schelen. Nog steeds te weinig inderdaad. Maar een andere reden is wellicht de bandenstrategie: een één-stopper in plaats van een twee- of een driestopper. Duidelijk is in ieder geval dat Mercedes op de limiet zat, in ieder geval qua gewicht van de auto. En dan heb je als team dus geen foutmarge meer.

‘Mooi dat Russell zelf de keuze maakte’

Het resultaat – diskwalificatie voor Russell – is terecht, maar als liefhebber hou ik er toch een wrange nasmaak aan over. Het is een anticlimax, juist omdat Russell deze race op zo’n mooie wijze had gewonnen. Namelijk door zelf aan te geven dat hij voor een één-stopper wilde gaan, tegen alle uitgewerkte racestrategieën in. Daar word ik wel blij van, maar daar kom ik zo nog op terug.

Eerst nog even die anderhalve kilo… Met een iets zwaardere auto had Russell de race evengoed gewonnen. Gewicht doet veel, maar dit maakte het verschil niet. Gelukkig voor Mercedes blijft de zege wel binnen het team, in de persoon van Lewis Hamilton.

Dan nog even het punt dat ik wil maken: Ik vind het mooi dat Russell als coureur zijn eigen keuze durfde te maken. Dat soort dingen gebeurt te weinig. Ik vind dat alle race-engineers en ander teampersoneel zich tijdens races teveel verliezen in data en computermodellen. Ze vergeten te vaak te kijken naar wat er op de baan gebeurt en daar laten ze soms echt veel liggen. Wat mij betreft was de GP van België daar – nog los van de gebeurtenissen met Russell – weer een goed voorbeeld van.

Een concreet voorbeeld? Bij de Formule 2 op zondagochtend kon je zien dat de auto’s op het circuit niet konden inhalen. Als je klem zat achter iemand, was het klaar. Kijk ook naar wat er later met Max Verstappen gebeurde in de beginfase van de race, toen hij in het DRS-treintje achter Sergio Pérez zat. Als Max in ronde 7 al naar binnen was gegaan, had hij vrije lucht gehad en had hij tijd goed kunnen maken.

‘Logisch nadenken beter dan computermodellen’

Ik vraag me af of de mensen bij de teams die zich met race-strategieën bezighouden ook in de ochtend naar de Formule 2 hadden gekeken. Zo ja, dan hadden ze dit kunnen zien aankomen. Ik vrees echter dat ze met tien mensen of meer alle data in een computer gooien en daar vervolgens blind op varen. Zonde! Het voorbeeld wat ik hierboven noemde, kun je gerust een fout van Red Bull noemen.

Je kunt als team prima alle data in een computermodel gooien, maar er zullen toch ook nog wel mensen zijn die gewoon logisch nadenken? Als het gaat over racestrategieën, zijn er in mijn optiek maar weinig mensen die het echt goed snappen. En dat is vreemd, want nu de verschillen tussen de teams zo klein zijn geworden, kun je daar namelijk wel het verschil maken.

Bij Red Bull maakten ze zondag in de race trouwens meer fouten, ook met Sergio Pérez. Halverwege de race geeft Pérez Russell DRS. Daarmee verziekt hij de race voor Verstappen, want die kon op zijn beurt niet voorbij Russell. Als Pérez daar aan de kant was gegaan, was de race misschien heel anders afgelopen. En ook even verderop in de race, duurt het een half rondje te laat voordat Pérez Verstappen voorbij laat gaan. Bij Red Bull lieten ze Pérez heel nadrukkelijk zijn eigen race rijden. Maar als ze slim waren geweest hadden ze hem in België in dienst laten rijden voor Verstappen.

‘Ik zet mijn geld op McLaren’

Terug naar de winnaar. Naar Lewis Hamilton dus. Ik gun het hem wel, want hij reed weer gewoon een foutloze race. Alleen door een afwijkende strategie ten opzichte van Russell kwam hij achter hem terecht. Anders had hij de race gewoon gewonnen, want hij was écht snel. Mercedes heeft nu drie van de laatste vier races gewonnen. Dat betekent dat ze er goed bij zitten. Aan de andere kant: Als Max die gridstraf niet had gehad en gewoon vanaf pole aan de race was begonnen, had hij hem gewonnen. Zo is het ook wel weer.

Duidelijk is in ieder geval dat we een spannende tweede seizoenshelft tegemoet gaan. Het rijderskampioenschap is nog niet beslist en het constructeurskampioenschap is inmiddels ongemeen spannend met McLaren, Mercedes en Ferrari die Red Bull op de hielen zitten. Voor mij is staat vast dat Red Bull die titel niet gaat prolongeren. Want geloof me, ook de vervanger van Sergio Pérez zal het lastig gaan krijgen. Of dat nu Daniel Ricciardo of Liam Lawson of Yuki Tsunoda wordt. Ik zet mijn geld in ieder geval op McLaren…

