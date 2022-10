Ik denk dat er een les is te leren uit de tweede herstart, toen de coureurs werden gedwongen op de full wets te starten in plaats van ze vrij te laten. Dat zou een nieuwe regel kunnen zijn. Natuurlijk kiest iedereen nu bij de eerste start voor de intermediates. Ze zijn moeilijker op temperatuur te krijgen en brengen een groter risico mee, maar zijn wel veel sneller. De full wets hebben diepere groeven, er is minder rubber dat contact maakt en daardoor oververhitten ze veel sneller. Als iedereen op full wets had gestart, hadden ze geen problemen met grip gehad zoals nu het geval was.

Even over de crash van Carlos Sainz: die knik heb ik altijd gevaarlijk gevonden, sinds ik er in de F3 racete. Bij droog weer is dat als een recht stuk, makkelijk volgas. Maar bij regen wordt het link, het is een klein knikje met aan de buitenkant een bandenmuur met reclameborden. Een impact met een vangrail of een muur zou beter zijn dan deze optie, de auto spint en glijdt dan verder en dat zou prima zijn. Sainz ging helemaal niet zo hard maar reed als het ware op ijs.

De ophef over de trucks op de baan toen Pierre Gasly nog langs moest komen, begreep ik heel goed. Strikt genomen mag het volgens de regels, de race was immers geneutraliseerd. Bij droog weer zou niemand iets geven er om geven, bij regen is het een ander verhaal. Dan mag dit echt nooit gebeuren. Je ziet niet altijd waar je bent, er kunnen auto’s rondrijden met schade aan ophanging, remmen of een lekke band. Ook bij lage snelheid is een botsing met zo’n voertuig erg gevaarlijk. Dat de emoties zo hoog opliepen vond ik gezien het verleden met Jules Bianchi niet meer dan logisch.

Het kampioenschap voor Max Verstappen is uiteraard dik verdiend. Op de eerste drie races na is Red Bull nagenoeg perfect geweest. Ferrari stortte daarna ineen, het team ging veel te vaak de mist in waardoor de druk op Charles ook toenam. Hij ging ook fouten maken en de vraag zal altijd blijven, zou dat ook gebeurd zijn zonder de blunders van het team? Zijn fout toen hij in Paul Ricard aan de leiding ging, was uiteindelijk cruciaal voor het kampioenschap.

En gisteren gebeurt het ook weer in de laatste bocht. Natuurlijk, Verstappen had het toch wel gewonnen maar Red Bull kreeg zo wel het perfecte einde. Ze winnen in het land van Honda terwijl de banden weer aangehaald worden. Ze zijn echt supersterk geweest, hebben grote stappen gezet. Het zag er misschien makkelijk uit, maar vergis je niet. Ik denk dat het belangrijkste verschil geweest is dat de RB18 zijn banden niet opvreet zoals de Ferrari doet.

Als je de stand buiten beschouwing laat, heb ik een goed seizoen gezien met goed racen. Vorig jaar was natuurlijk een thriller met de kampioensstrijd, maar dit jaar hebben we o mooie gevechten gezien. De Formule 1 is geëxplodeerd, het is enorm populair met mooie wedstrijden en dat is wat we willen.