Richard Verschoor ziet een sterke uitgangspositie voor de Formule 2-hoofdrace in Monza in rook opgaan. De Nederlander had zich aanvankelijk als tweede gekwalificeerd, maar heeft een stevige straf gekregen na het veroorzaken van de rode vlag. Daardoor start hij zondag als veertiende.

Tijdens de kwalificatie in Monza verloor Verschoor de controle over zijn MP Motorsport-bolide. Hij klapte in de muur en veroorzaakte een rode vlag. Hierdoor werd de sessie voortijdig beëindigd. Na onderzoek hebben de stewards geconcludeerd dat er geen externe factoren of technische problemen zijn geweest en dat de Nederlander de enige veroorzaker is geweest van de onderbreking. Daarmee heeft hij Artikel 33.5 van het F2-reglement geschonden. Zijn snelste ronde is hierdoor geschrapt, waardoor Verschoor van de eerste startrij naar de veertiende plek is teruggevallen.

De klap is hard aangekomen bij Verschoor, die op dit moment derde in het kampioenschap staat, negentien punten achter leider Leonardo Fornaroli. De Italiaan kende ook geen vlekkeloze kwalificatie en start zondag vanaf de negende plaats. Met nog drie raceweekenden te gaan, is de titelstrijd nog volledig open, maar Verschoor zal in de Temple of Speed flink moeten aanvallen om de schade te beperken.

