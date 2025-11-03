Het seizoen van 2025 telt nog vier Grands Prix en twee sprintraces. In het wereldkampioenschap stevenen Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen – in die volgorde – af op een spectaculaire seizoensfinale. Alledrie maken ze nog kans op de titel, wat de druk in deze laatste zes races alleen maar verder opvoert. De Zwitserse pers gebruikt de uitslagen van vorig jaar om een voorspelling te doen over de naderende eindsprint; komt Lando Norris als winnaar uit deze driestrijd?

Tijdens de laatste vier Grands Prix – inclusief twee sprintweekenden – zijn er nog 116 WK-punten te vergeven. De huidige stand in het wereldkampioenschap is als volgt: Lando Norris (357 punten) gaat sinds de Mexicaanse GP aan kop, op de voet gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri (356 punten). Regerend wereldkampioen Max Verstappen (321 punten) completeert de top drie. Gerenommeerd Formule 1-journalist Roger Benoit van het Zwitserse Blick heeft – op basis van de uitslagen van 2024 – uitgerekend wie er straks met de winst vandoor gaat.

Als de drie titelrivalen dezelfde resultaten boeken als vorig jaar, gaat Lando Norris er in 2025 met het kampioenschap vandoor. Met 414 punten zou hij vóór Piastri (397) en Verstappen (395) eindigen. “Een kansspel”, benadrukt Benoit. Hij vraagt zich af of Norris niet bezwijkt onder ‘de immense druk’. “Eén ding is duidelijk, na de teamorders in Monza is Piastri een schim van zichzelf – zowel mentaal als qua rijvaardigheid”, voegde hij eraan toe. “Kan hij terugvechten, of denkt hij al aan een transfer in 2027?”

Benoit doelt op de geruchten dat Piastri, mede door de omstreden ‘papaja-regels’ van McLaren, zijn opties elders verkent. In oktober meldde hij dat het management van de Australiër verkennende gesprekken heeft gevoerd met Ferrari.

