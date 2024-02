Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn tiende jaar in de Formule 1 en daarom blikken we in de podcast Formule 1 Paddockpraat terug op deze indrukwekkende periode. André Venema en Frank Woestenburg waren er vanaf het prille begin bij en gaan in deze special terug in de tijd met een top-10 van bijzondere Max-momenten in de F1.

In het eerste deel van dit tweeluik bespreken we het tekenen van zijn Formule 1-contract in 2014 waarmee hij in één klap de jongste F1-coureur ooit werd, de eerste GP in Australië in 2015, de crash in Monaco, zijn bijzondere voorbereiding in Bahrein en het weigeren van de teamorders in Singapore. Mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.