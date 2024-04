Max Verstappen is bezig aan zijn tiende jaar in de Formule 1. Red Bulls drievoudig wereldkampioen heeft de sport in Nederland een enorme impuls gegeven. FORMULE 1 Magazine was bij alle races aanwezig. André Venema en Frank Woestenburg gaan terug in de tijd met een top-10 van bijzondere Max-momenten in de F1. Vandaag André met het slotdeel: de sprookjesavond in Abu Dhabi.

Er komt eens onsje geluk aan te pas. Maar de enige kans die Max Verstappen in de slotfase van de allesbeslissende titelrace van 2021 in Abu Dhabi krijgt, pakt hij op typische wijze: met ballen, brains en bravoure. De eindbestemming van de missie die hij samen met vader Jos bijna twintig jaar geleden begon, is bereikt.

Direct na de apotheose valt er pure ontlading over de boordradio van Verstappen te horen. In de weken voor de zinderende apotheose zegt hij nog vrij stoer dat het wel of niet winnen van de titel zijn leven niet zal veranderen, daar blijkt uit het luidkeelse ‘Oh my God, yes!’ geheel begrijpelijk dat hij ineens beseft dat zijn leven alsnog in één klap en wederom is veranderd.

Bekijk hier nog eens de laatste ronde van Max Verstappen in Abu Dhabi 2021

Verstappen is wereldkampioen

Wereldkampioen, staat er ineens achter Verstappens naam. Als eerste Nederlander ooit. “Dit is waanzinnig”, toont hij een vreugde en emotie die je zelden bij hem ziet. De normaal zo stoïcijnse toppiloot moet het even laten bezinken op een geïmproviseerd bankje in het pitgebouw, samen met vader Jos die hem na een eerdere dikke knuffel nu een warme hand oplegt. “Alles speelt zich dan af in je hoofd. Al die jaren waarin we hier samen voor hebben gewerkt.” Met zijn vader natuurlijk, maar dat niet alleen. “Met het team, mijn familie en alle mensen die me hebben geholpen hier te komen.”

Het ongeloof straalt van Max Verstappens gezicht na het veroveren van zijn eerste wereldtitel in Abu Dhabi, 2021. Vader Jos geniet in stilte mee. FOTO: Getty Images

Een groot deel daarvan is als zijn entourage aanwezig tijdens het kampioensweekend. Vader Jos, manager Raymond Vermeulen, met wie de Verstappens vanaf het begin een drie-eenheid vormen. Van de familie Pex, die zo belangrijk was tijdens de kartjaren en nog altijd enorm close is met de Verstappens, zijn vader Richard en Max’ jeugdvriend Stan van de partij. Vriendin Kelly Piquet is er, net als Jumbo-eigenaar en partner van het eerste uur Frits van Eerd. Alleen moeder Sophie Kumpen, van wie hij ook een flinke dosis racegenen heeft ontvangen, en zijn net bevallen zusje Victoria ontbreken.

De ontlading na afloop voor Red Bulls hospitality is groot, net als de emotie tijdens dat ene moment daar in dat achterkamertje. “Ik had het niet meer verwacht”, bekent vader Jos, schor van vreugde. De bierflessen gaan vlot rond, tranen vloeien rijkelijk op de spraakmakende sprookjesavond die oneindig lijkt. “Dit is waar we van hebben gedroomd.”

Bekijk ook de andere 10 jaar Max momenten in deze rubriek