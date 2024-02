Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn tiende jaar in de Formule 1. Red Bulls drievoudig wereldkampioen heeft de sport in Nederland een enorme impuls gegeven. FORMULE 1 Magazine was bij alle races aanwezig. André Venema en Frank Woestenburg gaan terug in de tijd met een top-10 van bijzondere Max-momenten in de F1. Vandaag André met deel 3: nachtwerk voor Max in Bahrein.

Max Verstappen is na de Chinese GP, zoals bijna de gehele Formule 1-gemeeenschap, direct doorgevlogen naar de volgende stop in Bahrein. In de woestijn volgt het slotakkoord van een Aziatisch tweeluik. De tiener heeft drie weken eerder in Maleisië met een zevende plaats zijn eerste WK-punten gescoord, de race in Sjanghai is er door de uitvalbeurt (technische problemen) eentje om snel te vergeten.

Op woensdag heb ik de huurauto al redelijk vroeg naar het circuit gedirigeerd om te kijken of er nog een mooi verhaal valt op te halen. Vanzelfsprekend is het tijdelijke onderkomen van Scuderia Toro Rosso, Verstappens werkgever, de eerste plek waar ik naartoe wandel. De zon schijnt uitbundig, in de garages worden de auto’s weer opgebouwd. Op het terrasje voor Toro Rosso’s motorhome is het rustig. Communicatiebaas Fabiana Valenti is zoals altijd hartelijk en gastvrij. De Verstappens zijn er, zegt ze, al wel.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Na een tijdje zie ik Jos Verstappen, hij is er in het debuutjaar van zijn zoon vanzelfsprekend overal bij, binnenkomen. ‘Je ziet er een beetje moe uit’, zeg ik voorzichtig. Het gebruikelijke weerwoord blijft ditmaal uit. ‘We zijn gisteravond redelijk laat van het circuit vertrokken’, antwoordt Verstappen. En dat had, zo verzekert hij, een reden. Zoon Max.

Uren kijken

Wat is het geval? Een Nederlandse kennis die onder meer voor de Duitse tv-zender RTL werkt, heeft op verzoek een videocompilatie gemaakt van de race van het jaar ervoor. Hij heeft rondjes van de topcoureurs achter elkaar gemonteerd. En daar heeft Max samen met zijn engineer (Xevi Pujolar), zo verklapt Verstappen, urenlang naar zitten kijken en luisteren. Het is zijn manier om het circuit, nog onbekend voor de debutant, alvast beter te leren kennen.

Dat is nog eens professioneel, zeg ik tegen Jos Verstappen. Direct gevolgd door de vraag of ik Max daar zelf misschien even over kan spreken. Van zulke inzichtelijke verhalen worden ze op de krant in Rotterdam – en zeker ikzelf – heel gelukkig, vandaar. ‘Max, André wil even met je praten’, roept Jos tegen zijn zoon, die vervolgens geanimeerd vertelt over het nut van de videosessies van de avond ervoor. Op de beelden konden ze samen zien welke lijnen de topcoureurs rijden en door het geluid konden ze ook horen waar ze precies schakelen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

In jaar 1 wordt niets aan het toeval overgelaten. Max Verstappen beschouwt het ook in Bahrein als iets heel normaals. Videobeelden bekijken om zichzelf te verbeteren vindt hij heel wat aangenamer dan op een vrije dag in het hotel aan het zwembad liggen, bekent hij. Ondanks de minutieuze voorbereiding eindigt ook de race in Bahrein in een afknapper. Door een elektrisch probleem met de Renault-motor haalt hij voor de derde keer in vier races de finish niet. ‘Een kleine nachtmerrie’, bromt Verstappen.

Aan de voorbereiding heeft het niet gelegen.

