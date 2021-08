De 17-jarige Théo Pourchaire komt woensdag in actie tijdens de Pirelli-test op de Hungaroring. Het zijn de allereerste meters in een Formule 1-auto voor de Fransman, die namens Alfa Romeo deelneemt aan de test.

Pourchaire is momenteel actief in de Formule 2 voor ART en geldt als groot talent na een indrukwekkend debuut in de Formule 3 in 2020. Hij werd toen tweede in het kampioenschap en kwam drie punten tekort om Oscar Piastri te verslaan. De Fransman maakt onderdeel uit van de Sauber Academy, het opleidingsteam van Alfa Romeo.

Hij heeft nog niet mogen ruiken aan de Formule 1, tot nu. De nummer zes in het Formule 2-kampioenschap stapt vandaag namelijk in de Alfa Romeo C38 voor een bandentest van Pirelli op de Hungaroring. Hij liet gisteren op Instagram al een teaser zien van de headrest met zijn naam erop.

Hij wordt daar vergezeld door McLaren en Ferrari, die ook deelnemen aan die test. Pourchaire legt vandaag zijn eerste meters in een Formule 1-auto af, al is dat dus op de 18-inch banden voor de 2022-bolide terwijl hij met een auto uit 2019 rijdt.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Vasseur onder de indruk van Pourchaire

Het is nog maar de vraag waar Pourchaire volgend jaar rijdt. Hij mag zich met zijn 17 jaar in ieder geval de jongste polesitter en racewinnaar in de Formule 2 noemen, na zijn zege in Monaco. Pourchaire streeft uiteraard een carrière in de Formule 1 na, maar weet zelf ook dat hij ‘nog veel te leren’ heeft.

Eerder dit jaar liet Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur weten dat hij het ‘te vroeg’ zou vinden om Pourchaire volgend jaar al in de Formule 1-auto te zetten. “We hebben een contract met Théo, maar we willen niks overhaasten met hem. We moeten niet vergeten dat hij pas 17 is. Hij moet zijn werk doen in de Formule 2 en dan komt er nog wel tijd voor wat gesprekken. Ik ben onder de indruk van Théo, maar dat was ik vorig jaar al”, aldus Vasseur.

