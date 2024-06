Maar liefst achttien coureurs met minstens één F1-race achter hun naam staan zaterdag aan de start van de 24 uur van Le Mans. Onder hen de Nederlander Nyck de Vries.

De Vries is de coureur met de meest recente geschiedenis in de koningsklasse van de autosport. In 2023 nam hij tien keer deel aan een Formule 1 Grand Prix. Zijn tijd bij het toenmalige AlphaTauri zat er dus al snel op. Maar er staan dit jaar in Le Mans ook voormalige Formule 1-coureurs aan de start met meer succes in hun loopbaan: zo werd Jenson Button al eens wereldkampioen.

Naast De Vries en Button maakten nog zestien andere deelnemers al eens hun opwachting in een Formule 1-race. Onder hen ook Kamui Kobayashi, teamgenoot van De Vries bij Toyota in de bolide met nummer 7. Ook de andere wagen (#8) van de Japanners kent gepokt en gemazelde coureurs: zowel Brendon Hartley als Sebastien Buemi hebben een geschiedenis in de F1.

Dat geldt dit weekend verder voor een bekende naam als Mick Schumacher, die namens Alpine zijn eerste avontuur in Le Mans beleeft. Dat doet hij in de Hypercar-klasse, zoals dat overigens voor alle achttien voormalige F1-coureurs geldt. Opvallend genoeg is er, in tegenstelling tot andere jaren, in andere klassen van de 24 uur van Le Mans geen enkele coureur met een historie in de F1.

De voormalige F1-coureurs op een rij:

Sebastian Bourdais (Cadillac)

Felipe Nasr (Porsche)

André Lotterer (Porsche)

Kamui Kobayashi en Nyck de Vries (Toyota)

Sebastian Buemi en Brendon Hartley (Toyota)

Will Stevens (Porsche)

Romain Grosjean (Lamborghini)

Mick Schumacher (Alpine)

Jenson Button (Porsche)

Antonio Giovinazzi (Ferrari)

Daniil Kvyat (Lamborghini)

Robert Kubica (Ferrari)

Jean-Eric Vergne (Peugeot)

Stoffel Vandoorne en Paul di Resta (Peugeot)

Jack Aitken (Cadillac)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).