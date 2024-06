Aan Nederlanders zoals gebruikelijk geen gebrek tijdens de 24 uur van Le Mans, ook niet in 2024. Maar liefst acht coureurs vertegenwoordigen ons land deze week tijdens ’s werelds meest prestigieuze langeafstandsrace. Een overzicht.

Drie van de acht Nederlanders komen dit jaar uit in de hoogste klasse, de Hypercars. Nyck de Vries, rijdend met Kamui Kobayashi en José María López, beschikt bij Toyota over de nummer 7 auto, een van de snelste wagens van het veld. Kobayashi veroorzaakte woensdag in de kwalificatie echter een rode vlag, daarmee verloor het trio alle gereden rondetijden en wacht een startplek achteraan het veld.

Beter verging het Renger van der Zande deze week in de aanloop naar de strijd om de Hyperpole en de winst in het weekend: hij geldt met Cadillac in de bolide met nummer 3 als een kandidaat voor de eindzege. Robin Frijns is met zijn teamgenoten van BMW een outsider, in zijn column in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine repte hij zelf over een plek in de top-6.

De overige vijf Nederlandse coureurs komen in Le Mans in actie in de LMP2 en LMGT3. Zo zijn in die eerste klasse Job van Uitert, Bent Viscaal en Nicky Catsburg dit jaar actief. Het drietal rijdt respectievelijk in auto’s met nummers 28, 9 en 45.

In de LMGT3 stappen Larry ten Voorde (met nummer 66) en Morris Schuring (91) als Nederlanders in voor een optreden tijdens de 92e editie van de 24 uur van Le Mans.

