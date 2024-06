Er is dit weekend weliswaar geen Formule 1, maar in plaats daarvan kun je op tv als raceliefhebber je hart ophalen met de 24 uur van Le Mans. Maar waar bekijk je de race?

Diverse zenders besteden ruimschoots aandacht aan de 24 uur van Le Mans in 2024. Zo kun je via Eurosport de gehele race op tv volgen. Er zal wel een onderbreking zijn met het oog op andere sport. Wil je de hele race overigens zonder reclame bekijken? Dan biedt de Eurosport Player uitkomst.

RTL 7 voorziet je ook van 24 uur live-beelden. Dat begint al met een uitgebreide voorbeschouwing (net als op Eurosport overigens). Diverse experts komen voor, tijdens en na de 24 uur van Le Mans aan het woord over de verrichtingen van de Nederlandse coureurs en alle andere internationale toppers.

24 uur van Le Mans op tv

Zaterdag:

15.00 uur: voorbeschouwing (RTL 7, Eurosport)

16.00 – 23.59 uur: start 24 uur Le Mans (RTL 7, Eurosport)

Zondag:

00.00 – 16.00 uur: race en finish (RTL 7, Eurosport)

16.01 – 16.30 uur: nabeschouwing (RTL 7)

16.01 – 16.45 uur: nabeschouwing (Eurosport)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).