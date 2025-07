Vandaag precies 52 jaar geleden, op 29 juli 1973, verloor de Formule 1 een van haar grootste beloftes. De Britse coureur Roger Williamson kwam tijdens de GP van Nederland op Circuit Zandvoort om het leven, nog voor hij zijn ware potentieel in de koningsklasse kon laten zien. Een tragedie die diepe sporen naliet bij zijn collega’s, bij de fans, en zeker op het Nederlandse duinencircuit.

De jonge Williamson was een van de meest veelbelovende jonge coureurs van zijn generatie. In 1973 kreeg hij de kans om voor March in de Formule 1 te rijden. Na zijn debuut op Silverstone was Zandvoort zijn tweede race. In de achtste ronde ging het helaas gruwelijk mis. Een vermoedelijke klapband bij de snelle bochtencombinatie bij Tunnel Oost zorgde ervoor dat zijn auto over de kop sloeg en in brand vloog. Williamson overleefde de crash zelf, maar raakte bekneld in zijn omgeslagen wagen die snel vlam vatte.

Wat volgde, werd een van de meest schrijnende momenten in de Formule 1-geschiedenis. De marshals waren slecht getraind en onvoldoende uitgerust. Slechts één man probeerde Williamson te redden: zijn vriend en collega-coureur David Purley. Hij stopte zijn eigen race, rende over de baan, probeerde de auto om te kantelen en greep een brandblusser om het vuur te bestrijden. Tevergeefs. De marshals durfden niet dichterbij te komen zonder beschermende kleding, en de brandweer arriveerde te laat. Hierdoor stierf Williamson in de vlammenzee.

Pijnlijk symbool

De race ging ondertussen gewoon door. Veel coureurs dachten dat het Purley was die gecrasht was en dat de brandende auto leeg was. Het beeld van Purley, wanhopig zwaaiend naar passerende auto’s, is tot op de dag van vandaag een pijnlijk symbool van een tijd waarin veiligheid nog lang niet op het huidige niveau was.

De dood van Roger Williamson leidde dan ook tot hevige kritiek op de organisatie en was een katalysator voor verbeteringen in de veiligheid van circuits en marshals. Zijn naam leeft nog altijd voort, niet alleen in de herinnering van fans, maar ook in de lessen die uit zijn dood zijn getrokken. Williamson werd net als Ratzenberger, Senna en Bianchi postuum een symbool voor de noodzaak van veiligheid in de autosport.

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.