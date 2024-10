Op zondag 6 oktober 1974 behaalde McLaren zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1, een mijlpaal die vandaag precies 50 jaar geleden plaatsvond. Onder leiding van teambaas Teddy Mayer en met de getalenteerde Braziliaanse coureur Emerson Fittipaldi achter het stuur, wist McLaren de concurrentie te verslaan en geschiedenis te schrijven.

Het seizoen 1974 was een spannend en competitief jaar in de Formule 1, met meerdere teams die streden om de titel. Fittipaldi, die eerder in 1972 al wereldkampioen was geworden met Lotus, bracht zijn ervaring en snelheid naar McLaren. Hij behaalde drie overwinningen en meerdere podiumplaatsen, wat hem uiteindelijk de titel opleverde met slechts drie punten voorsprong op zijn naaste rivaal, Clay Regazzoni van Ferrari.

Dit kampioenschap markeerde het begin van McLaren’s opmars in de Formule 1. Het team zou in de daaropvolgende decennia uitgroeien tot een van de meest succesvolle en iconische teams in de sport, met legendarische coureurs zoals Ayrton Senna, Alain Prost en Lewis Hamilton die hun stempel drukten op de geschiedenis van McLaren. Tot op heden heeft McLaren 12 wereldkampioenschappen voor coureurs en 8 wereldkampioenschappen voor constructeurs gewonnen.

De kans is groot dat McLaren dit jaar hier de 9e constructeurstitel aan toevoegt. De vorige stamt alweer uit 1998, een eeuwigheid geleden. Lando Norris maakt in de huidige vorm ook kans op de titel bij de coureurs en volgt, als het hem lukt, Lewis Hamilton op (2008).

