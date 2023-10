Max Verstappen staat op de drempel van zijn derde wereldtitel. In Qatar volstaat een plaats bij de eerste zes in de zaterdagse sprintrace. Een invuloefening, zo lijkt het. Zeker na zijn sensationele kwalificatieronde onlangs in Japan. “Buitenaards.”

De superlatieven zijn bijna allemaal op. Het jaar 2023 in de Formule 1 is het jaar van Max Verstappen. Red Bulls RB19 en de regerend wereldkampioen zijn een dodelijke combinatie. “Kijk, een raceauto wordt niet ontworpen voor een coureur, maar om zo hard mogelijk te rijden. Deze auto past helemaal bij Max’ rijstijl”, oordeelt Karun Chandhok, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist bij de Britse betaalzender Sky Sports.

De Indiër zag bijna twee weken geleden in Suzuka volgens eigen zeggen ‘een van de beste kwalificatierondjes ooit in de Formule 1’. “Het inschattingsvermogen, de prachtige balans waarmee hij de auto de bochten instuurt en hoe hij speelt met de remmen… Het was alsof ik naar Michael Schumacher keek, toen die in 2004 er de pole pakte.” Ook Red Bulls topman Helmut Marko was onder de indruk. “Max’ eerste sector was buitenaards. Beter wordt het niet.”

Rondjes als die van Verstappen in Suzuka zijn zeldzaam, gelooft Chandhok. “Het beneemt je gewoon de adem wanneer je naar zo’n ronde kijkt. De fundamentele snelheid is er bij Verstappen, dat weten we allemaal wel. Maar het gaat juist ook om het gevoel. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken is Max helemaal geen agressieve rijder, maar juist heel smooth. Dit was het perfecte rondje.”

Karun Chandhok: “De RB19 past helemaal bij Max’ rijstijl.” FOTO: Motorsportimages

Perfecte rondje

Volgens Verstappen bestaat de prefecte ronde niet. “Als Max niet gelooft dat dit een sensationeel rondje was, dan geeft dat aan hoeveel ruimte hij waarschijnlijk heeft om ons nog meer te verbazen. Het was een formidabele ronde. Als je achttiende sneller bent dan je teamgenoot en een halve seconde op nummer twee en dat niet heel speciaal vindt, moet het hele veld met grote vrees vrezen”, denkt Will Buxton, gastheer van F1TV.

“De echte wauw-rondjes”, vervolgt de Brit, “zijn meestal rondjes waarbij de coureurs over de grens moeten gaan. Misschien wacht Max nog op dat rondje om te erkennen dat hij iets exceptioneels heeft gedaan. Perfectie is voor hem misschien iets heel normaals: het gaat om je eigen referentiepunt. Maar als perfectie normaal is, zoals bij Max het geval lijkt, wat is dan exceptioneel?”

Waar eindigt het voor Verstappen?

De vraag is waar het eindigt, en of het eigenlijk wel eindigt. “Dat hangt van Max af”, stelt Buxton. “Wanneer hij besluit dat het tijd is, er genoeg van heeft. Ik hoop dat dat nog even duurt, geniet van dit tijdperk. Er zijn vaker periodes in de Formule 1 van totale dominantie: denk aan Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Achteraf kijken we er altijd op terug hoe mooi dat toch was. Dat doe ik nu ook. Geniet er nu van, zou ik zeggen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veel meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix