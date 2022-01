Het Formule 1-circuit rond het Hard Rock Stadium in Miami, waar in mei de Miami GP wordt verreden, begint aardig vorm te krijgen.

De Formule 1 maakt zich op voor een recordbrekend seizoen van 23 Grands Prix, één meer dan het afgelopen seizoen. Die extra race komt op Amerikaanse bodem en wel op 8 mei in Miami. Jarenlang werd er gesteggeld over de locatie, maar uiteindelijk vindt die plaats op een nieuw aan te leggen circuit op het terrein van het stadion van de Miami Dolphins, in Miami Gardens. De eigenaar van dat american footballteam zit ook achter de organisatie van de Grand Prix.

De contouren van het circuit waren al duidelijk. De organisatie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de vorderingen van de aanleg.

@Miami GP

Straatcircuit

Het Miami International Autodrome krijgt een lengte van 5.410 meter en zal 19 bochten tellen. Ondanks dat er in Miami officieel niet op bestaande wegen wordt gereden, wordt het gezien als een straatcircuit, met weinig marges en dus nauwelijks ruimte voor fouten. De Autodrome heeft drie rechte stukken, drie DRS-zones en een geschatte topsnelheid van 320 km/u. Ook zijn er wat hoogteverschillen, waarvan de belangrijkste zich tussen de bochten 13 en 16 bevinden. Het circuit vloeit daar over een afrit en onder verschillende viaducten.

