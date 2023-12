Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine. Onze redacteuren zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag André in Australië.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië is vanwege de welbekende en geldige redenen (sportswashing, schenden mensenrechten) geen populaire race bij journalisten. Net zoals dat tot voor kort het geval was met de Russische GP in Sotsji. Dat heeft voor degenen die wel naar dit soort oorden in totalitaire staten afreizen één voordeel: er zitten vaak grote gaten in de agenda’s van de coureurs. Toen ik in Djedda bij Alfa Romeo een interview aanvroeg met Valtteri Bottas, kon ik de volgende dag gelijk langskomen.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Vier jaar geleden had ik de Fin op uitnodiging al eens uitgebreid in Mercedes’ museum in Brooklands gesproken (inclusief taxirit op het belendende circuit), toen nog als wingman van Lewis Hamilton. Ik vond hem destijds een saaie, zakelijke gesprekspartner. De antwoorden waren afgemeten. Maar die Bottas bestaat niet meer, de nieuwe is na zijn vertrek bij Mercedes opgestaan. En dat was precies de insteek van het gesprek in Djedda.

Ik herkende Bottas afgezien van zijn matje amper: hij was gevat, heeft tegenwoordig op een vrolijke manier schijt aan alles en bleek nog grappig te zijn ook. Kennelijk vond hij het onderhoud dat ook nog over zijn liefde voor koffie (hij is mede-eigenaar van een branderij in Finland) best aardig. “Ben je over twee weken in Australië? Kom dan woensdag langs bij een evenementje dat ik met Tiffany (Cromwell, zijn vriendin) in een lokale zaak organiseer. We gaan er een nieuwe gin onthullen”, vertelde hij.

Beleefde jongen, dacht ik op weg naar het perscentrum. Maar nog diezelfde middag rolde de uitnodiging al mijn mailbox binnen.

In Melbourne kwam ik anderhalve week later in ST. ALi Coffee Roasters meerdere collega’s tegen die allemaal Bottas’ gin Omena (Fins voor appel) weleens wilden testen. De coureur en zijn partner genoten zichtbaar van de drukte en aandacht. Bottas poseerde met wie maar wilde, toonde zich een uitstekend gastheer. Hij legde uit waarom zijn gin zich van de rest onderscheidt, hoe de samenwerking met een lokale distilleerderij tot stand was gekomen en proostte met alle genodigden op het aanstaande succes.

Voor mij was het de eerste gin tonic uit mijn leven en ik kan verklappen dat het in Melbourne niet bij eentje is gebleven.

Kippis, Valtteri.

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!