Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag André tijdens de GP van Austin.

Ergens halverwege Interstate 35 van Austin naar San Antonio ligt San Marcos, een Texaanse vlek met 70.000 inwoners. Veel daarvan werken in de twee gigantische outlet malls die het stadje rijk is. Tussen de Amerikaanse en Mexicaanse GP struikel je er over teampersoneel en journalisten uit de Formule 1.

Het is een populaire tussenstop: San Marcos. Een flink deel van de Formule 1-gemeenschap dat vanuit Amerika doorvliegt naar de volgende halte in Mexico-Stad gebruikt San Antonio als vertrekpunt daarvoor. De vluchten zijn vaak wat betaalbaarder dan vanuit Austin zelf. De Texaanse hoofdstad is tegenwoordig een van de populairste steden in Amerika om te werken en te leven. Dat zie je in de prijzen terug, ook van vliegtickets.

In 2007 ontdekte ik met sportcommentator Ronald van Dam (ook oud-hoofdredacteur van FORMULE 1 Magazine) en Kees Akerboom (een van Nederlands beste basketballers ooit) de immense outlet mall in San Marcos. Ik was in San Antonio neergestreken om namens het AD verslag te doen van de NBA Finals tussen de plaatselijke SA Spurs en Cleveland Cavaliers. Francisco Elson uit Rotterdam stond op het punt de eerste Nederlander te worden die de NBA-titel ging veroveren. Omdat het AD een krant met Rotterdamse wortels is, was dat natuurlijk een no-brainer voor een tiendaagse reportage.

Van Dam en Akerboom waren namens, ik meen Sport1, in Amerika de serie van verslag en analyse te voorzien (Mart Smeets kwam later voor de NOS ook nog invliegen). Toen we na de eerste wedstrijd een middagje vrij waren, stapten we met ons drietjes in de auto naar San Marcos. De dollar stond historisch laag, we kochten allemaal een extra tas om de aankopen in kwijt te kunnen.

Sinds de Formule 1 in Austin komt en Mexico terugkeerde op de kalender, is het gigantische winkelcomplex een hit bij de Formule 1-gemeenschap. Elk jaar weer rijden halve teams een flink stuk om te shoppen, al is het voordeel door de hoge dollarkoers niet meer zo heel groot.

Op de parkeerplaats besef je al dat de Formule 1 in de stad (of in ieder geval dichtbij) is. De huurauto’s met parkeersticker van de Amerikaanse GP wuiven je achter de voorruiten overal tegemoet. In het food court hoef je je geen zorgen te maken dat je geen aanspraak hebt: je waant je soms in de hospitality van een team op het circuit. Zoveel bekenden kom je er tegen. ‘Hé, jij ook hier?’

Een paar jaar geleden diende de outlet mall voor veel collega’s als reddingsboei. Omdat Austin plots werd overvallen door een koufront, stapte een flink aantal in de auto om betaalbare winterjassen te kopen. Die hadden ze afgelopen jaar gelukkig niet nodig.

