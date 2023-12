Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijk, opvallendste en leukste momenten van het seizoen. Met vandaag Gerard tijdens de GP van Canada… of beter gezegd: Leeuwarden.

Of het de pijn was of een snelle werking van de toegediende morfine, dat weet ik niet. Maar dat ik in de ambulance en kort daarna op de afdeling Spoedeisende Hulp in het Medisch Centrum Leeuwarden op een dinsdag in juni nogal wat wartaal uitsloeg, werd me snel duidelijk. Ik brabbelde wat over de Grand Prix van Canada. Daar moest ik immers de volgende dag naartoe. “Dus ik moet even weten welke medicijnen ik krijg, dan kan ik de ambassade bellen of te vragen of die mee mogen het vliegtuig in…”

Koekkoek! Een ijzige stilte.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Ik herinner me hoe op dat moment een paar nietsontziende pijnscheuten door mijn lijf trokken en tegelijkertijd meerdere paar ogen me afkeurend en vol ongeloof aankeken. En hoe de dienstdoende arts van de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Leeuwarden het hoofd schudde. “Je dacht toch niet écht dat je morgen naar Canada kunt vliegen?”

Weer een ijzige stilte. Weer een blik van ongeloof. Maar nu van mij, zo begreep ik later. Want ja, ik dacht dus inderdáád écht van wel. Verkerende in een kennelijke staat van ongeëvenaarde naïviteit vermoedde ik met een pilletje van de helse pijnen af te kunnen komen voor wat een acute (vastzittende) niersteen bleek. Maar de realiteit werd een andere: opname in het ziekenhuis, CT-scan en ingreep(je) om de niersteen te ‘bevrijden’. Waar ik die week aan de andere kant van de wereld had moeten zitten, werd het de andere kant van mijn eigen woonplaats. Botte pech.

Natuurlijk gaat gezondheid boven alles, maar toch voelde de timing wrang. Ik had nog nooit een niersteen gehad, voelde me tot die dinsdagochtend ook kiplekker. En bovendien: een niersteen, die kon je toch gewoon uitplassen? Dus daarom dacht ik nog wel dat ze het ‘even konden fiksen’. En ik ‘gewoon’ de volgende dag naar Canada zou kunnen afreizen om te schrijven over Max Verstappen en co. Iedereen om me heen wist al snel beter. Bij mij duurde het even.

Onze hoofdredacteur André Venema had ik nota bene aan de lijn eerder die ochtend, om me voor de dinsdag af te melden. En ook omdat ik hem nog even wilde verzekeren dat het toch vast wel mee zou vallen de volgende dag. Ik zei het terwijl een gealarmeerde ambulance reeds thuis voor de deur was verschenen en ik hem aan de lijn kreeg. Door de pijn kon ik amper fatsoenlijk praten. “Het leek alsof je stoned was”, vertelde hij later wel eens grappend.

Pas later op de dag had ik eindelijk zelf – als zowat de laatste persoon op aarde – door dat het niks zou worden met Canada. Ik appte de collega’s vanuit het ziekenhuis op de afdeling Urologie in Leeuwarden. Ze hebben het vervolgens op de redactie mooi opgelost: knap staaltje teamwork om het gat van een niet af kunnen reizende verslaggever op te vullen, met daarbij nog wat hulp van een buitenlandse al ter plekke zijnde collega. Dankzij mijn collega’s hebben onze lezers uiteindelijk niet veel hoeven missen vanuit Canada zelf.

Zo kwam het voor de lezers goed en voor mij uiteindelijk ook. Na wat complicaties plus een ingreep mocht ik na een dag of drie namelijk naar huis. Later bleek bij een controle de niersteen daadwerkelijk verdwenen. Eind goed, al goed. Al blijft het gek, die zondag erna op de bank thuis kijkend naar een race waar je bij had moeten zijn…

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!