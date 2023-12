Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag André in Japan.

Kimi Räikkönen vertelde me ooit doodmoe en soms ook chagrijnig te worden van alle kansloze, retorische en obligate vragen die hij van verslaggevers tijdens GP-weekenden op zich kreeg afgevuurd. Ik moest op donderdag tijdens de Grand Prix van Suzuka aan de Finse F1-pensionado denken, toen ik bij de open mediasessies van Liam Lawson en Max Verstappen aansloot. Ik noteerde onder meer: ‘Max, welke coureurs zou jij bij AlphaTauri kiezen als je het voor het zeggen had?’ En: ‘Liam, hoop je dat je volgend jaar in de auto zit?’

Wat moet je daar als coureur nou mee?

Sommige (vileine) Britse collega’s zijn er meesters in op suggestieve wijze een relletje te veroorzaken of vuurtjes verder op te stoken. Dat komt mede door de krantencultuur op het eiland. De tabloids leven daar van seks, (dieren-)leed, geweld, sport, sterren, roddel en achterklap.

In de Formule 1 zijn Britse journalisten veruit het best vertegenwoordigd. Ik schat dat een derde van alle stoelen in het mediacentrum door Engelsen (m/v) wordt bezet. Het is aan de overkant van de Noordzee geaccepteerd dat (verbale) ruzies openlijk in kranten of op televisie worden uitgevochten en beslecht. Denk aan Wolff vs Horner & Verstappen vs Hamilton. Nou, dan kun je in de Formule 1 als journalist je hart ophalen. De sport leeft immers van geruchten, twists en flinterdunne berichtgeving.

Het maakt niet uit hóé je het nieuws haalt, áls je het maar haalt. Met de komst van websites die elke natte scheet van wie dan ook publiceren vanwege de clicks, zogenaamde influencers en sociale media is de journalistieke lat de afgelopen jaren flink lager komen te liggen. Je zal anno 2023 maar Formule 1-coureur zijn.

Of niet, Kimi?

