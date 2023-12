Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze redacteuren zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag André tijdens de GP van Miami.

Ik dacht dat de langste file die ik ooit in de paddock heb meegemaakt, Miami 2022, nooit meer overtroffen zou worden. Maar dat bleek achteraf een nogal naïeve gedachte. Want precies een jaar later was het in de niet al te brede paddock én op de grid nóg drukker dan bij de inaugurele race.

Sterren, overal sterren. Beroemde muzikanten, acteurs en sporters overspoelden ook het rennerskwartier bij de tweede Miami Grand Prix. Ik weet niet eens meer welke celebrities er nou allemaal waren, ik herinner me alleen nog Roger Federer in zijn zomerse outfit. Maar dan heb je het ook meteen over een ster uit de buitencategorie.

Ik heb de Zwitser tien jaar geleden eens in een select gezelschap met Nederlandse collega’s gesproken in aanloop naar het ABN Amro WTT en bij de Grand Slams op persconferenties. Federer is een heer van stand: sociaal, eloquent, intelligent en beschaafd. In Miami was het op de grid voorafgaand aan de race niet anders. Geen enkel tv-station klopte tevergeefs bij hem aan voor een kort gesprek.

Maar dat terzijde.

Het ging tenslotte om de drukte, de chaos en het zien en gezien worden. Samen met mijn Belgische collega hebben we aan de zijlijn simpelweg alleen maar staan kijken naar de gekte en de (sorry) wansmaak van Amerikaanse sterren van wie ik de helft trouwens niet kende. Ze doen allemaal zo hun best op te vallen, het logo van de prijzige merkkleding kan niet groot genoeg zijn. Ieder zijn smaak zullen we maar zeggen.

Tussen alle sterren en wannabees ontwaarde ik bij de eerste editie in 2022 nog een vrij onbekend bekend gezicht. Ze stond likkebaardend naar de auto van Max Verstappen te kijken. Eigenlijk was zij de ware ster op de grid, en zeker een van de rijksten. Maar (bijna) niemand zag Charlene de Carvalho-Heineken, geschat vermogen ruim 12 miljard euro en een van de grootbetalers van het jaarlijkse F1-feestje, staan. De erfgenaam van ’s lands bekendste bierbrouwer vind dat volgens mij ook wel prima. Gelijk heeft ze. Benieuwd of ze er in mei weer zal zijn.

