Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag Bas tijdens de Grand Prix van Monaco.

Geregeld worden we op de redactie door de Formule 1-teams uitgenodigd voor marketingactiviteiten rondom een Grand Prix. Dikwijls is het voor hen natuurlijk een handige manier om extra aandacht te genereren voor een sponsor. We gaan niet op alle verzoeken in, maar de aanvraag voor de Grand Prix van Monaco konden we simpelweg niet weigeren.

Het team van Williams stuurde namelijk een uitnodiging voor een persmoment op een prachtig jacht in de haven van Monaco. Nadat mijn collega Gerard Bos en ik onze werkzaamheden op de donderdag hadden afgerond in het Prinsdom, verzamelden we ons samen met andere concullega’s in de haven naast het mediacentrum. We namen plaats op een speciale tender die ons tussen de reusachtige drijvende paleizen richting de boot van Williams manoeuvreerde.

Toen we bij de boot waren aangekomen, werden we door het personeel aan boord gehaald. Wel even de schoenen uit was het verzoek, wat kennelijk normaal is op zulke schepen. Onder het genot van een drankje op het dek namen Natalie Pinkham (Sky Sports F1), teambaas James Vowles en de coureurs Alex Albon en Logan Sargeant voor ons plaats. Zij kondigden aan dat het team een aantal races in een andere kleurstelling zou gaan rijden. Mike Jones, de topman van Gulf Oil International, had namelijk de portemonnee getrokken en de FW45 werd in de kenmerkende lichtblauw en oranje kleuren gespoten voor de races in Singapore, Japan en Qatar.

Niet veel later werden zowel de bar als het buffet geopend. Gerard en ik keken elkaar aan en dachten: ‘het leven in Monaco is goed’.

Pompende beats

De dagen erop werd na al het racegeweld het circuitgedeelte langs de haven omgetoverd tot een ware openluchtdiscotheek. Waar overdag de wagens over het asfalt raasden, stonden nu vele hossende fans bier te tanken terwijl de beats uit grote speakers pompten.

Ook wij besloten op zaterdagavond daar een drankje te nuttigen. Gerard merkte ineens op dat een kennis van hem, een fierljepper uit Friesland, daar ook aanwezig was op een jacht in de haven van Monaco. Na wat app-verkeer werden we ook daar uitgenodigd. Terwijl we naar de boot liepen, viel ons op dat de sfeer in de haven anders was dan op de donderdag. Het was nu net alsof je langs hele rijen met clubs aan het water liep. Het ene feest was nog groter en gekker dan het andere.

iPads cadeau

Eenmaal aangekomen werden welkom geheten door Gaston ‘goedemiddag’ Starreveld en ook hier kregen we het verzoek de schoenen uit te trekken. De boot was afgehuurd door Nederlanders en tegen betaling kon je daar een heel pakket afnemen om tijdens de Grand Prix aanwezig te zijn. Een lucratieve business, zo begrepen we. Onder het genot van een paar drankjes kregen we te horen dat de boot naast hen van Charles Leclerc was. Even daarvoor had hij aan zijn gasten cadeautasjes uitgedeeld met daarin onder andere nieuwe iPads. In de tasjes die ik doorgaans krijg zit vaak niet meer dan een boekenbon.

We besloten dat het mooi geweest was en keerden terug naar ons appartement. De dag erop stond immers weer een lange werkdag op het programma. We hebben overigens begrepen dat het die nacht nog lang onrustig is gebleven in Monaco.

