Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van het afgelopen seizoen. Met vandaag: Frank tijdens de GP van Singapore.

Een bezoek aan Singapore voor de Formule 1 is ieder jaar weer een feestje. Meer figuurlijk dan letterlijk trouwens. Want wanneer je als verslaggever na middernacht de paddock uitwandelt en je om je heen het feestgedruis ziet en hoort, wil je eigenlijk maar één ding: zo snel mogelijk naar je hotel. Na uren werken in de benauwde hitte snel opfrissen, vervolgens nog ergens in de buurt een hapje eten en dan tegen een uur of vier in de ochtend je bed opzoeken. Sommige feestgangers zijn dan nog in touw, de meeste F1-volgers haken rond die tijd echt wel af.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Het tijdsverschil in Singapore is altijd een dingetje. Vanwege het tijdschema (alles gebeurt in de avond) en als wapen tegen de jetlag is het handig om het Europese tijdritme aan te houden. Dus laat naar bed, maar ook laat opstaan. En dan is scherp zijn het credo, zowel bij het naar bed gaan als bij het opstaan.

Toen ik afgelopen jaar op mijn eerste ochtend in Singapore de gordijnen opentrok van mijn eenvoudige hotelkamer, door Booking.com om volstrekt onduidelijke redenen overigens aangeprezen als executive room, keek ik bij een kantoor recht naar binnen. De afstand bedroeg naar schatting een metertje of tien. Inderdaad, niet meteen het uitzicht waar ik op had gehoopt.

Een paar dames achter de computers zagen me staan, glimlachten even vriendelijk en tikten vervolgens onverstoorbaar verder. Ze waren het gewend, zo leek het. Voor de goede orde: ik was al aangekleed. Meteen flitste wel de gedachte door mijn hoofd: wat als? Het zal ongetwijfeld iemand in dezelfde kamer ooit overkomen zijn. En daar sta je dan in adamskostuum…

Dat noodlot bleef mij gelukkig bespaard. Overigens wordt ook het ophangen van het Do not disturb-bordje aan de buitenkant van de hoteldeur weleens door collega’s vergeten. Dat betekent dan automatisch een vroege en ongewilde wake-up call door de schoonmakers. Beginnersfouten, noemen we dat in de paddock. Zoals het impulsief opentrekken van de gordijnen ook erg pijnlijk kan uitpakken…

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!