Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijk, opvallendste en leukste momenten van het seizoen. Met vandaag André tijdens de GP van Italië.

Handtekeningen, maar vooral selfies zijn tegenwoordig het voornaamste doel van de gemiddelde Formule 1-fan. De coureurs kunnen in en zeker buiten het rennerskwartier bijna geen kant meer op. Met name de grootste sterren, Max Verstappen en Lewis Hamilton, niet.

Opdringerige fans, je hebt ze in alle soorten en maten. Brutale tieners, verlegen kinderen en smoorverliefde meisjes. Maar ook volwassen mensen (m/v) die schaamteloos duwen en trekken om maar een fotootje te kunnen maken met een F1-coureur (of ander beroemd gezicht). Het is inmiddels al zo ver gekomen dat coureurs regelmatig professionele bewaking inhuren. Dan kunnen ze zich op en rond het circuit een beetje fatsoenlijk voortbewegen.

In Monza is de verering van fans voor coureurs altijd groot geweest. En dan met name voor die in het rood, van Ferrari. Bij de ingang van hotel De la Ville waar de sterren van de Scuderia al sinds jaar en dag slapen ten tijde van de Italiaanse GP, op de hoek van een groot kruispunt schuin tegenover Villa Reale, staan ’s ochtends en ’s avonds tientallen fans om maar een glimp van de coureurs op te kunnen vangen.

Op het circuit zelf is het nog een graadje erger, maar dat zal niemand verbazen. Ook dit jaar viel het mij op hoe geduldig en respectvol Charles Leclerc en Carlos Sainz met hun (vooral Italiaanse) supporters zijn. Je weet door de beweging van de mensenmassa en het onophoudelijke gefluit van verkeersagenten wanneer ze eraan komen.

Afgelopen jaar wilde ik de moderne gekte rondom coureurs aan onze volgers op de sociale kanalen van formule1.nl laten zien. En niet per se die van Ferrari. Ik nam vrijdagochtend vroeg, tegenover de ingang van de paddock, positie naast een truck waar je een heerlijk stuk pizza (margherita’s) kon halen. Lang hoefde ik niet te wachten op de start van massahysterie.

Max Verstappen arriveerde vrij snel, zoals gebruikelijk met zijn trainer. Hij stopte voor wat jonge fans, ging op de foto, zette handtekeningen en sloeg linksaf waar hij, via een sluipweggetje, probleemloos kon doorlopen naar Red Bulls motorhome. Pierre Gasly stopte een paar minuten later voor iedereen die hem aansprak. Kennelijk had hij genoeg tijd en genoot hij van alle aandacht.

Lewis Hamilton was de volgende die zijn entree maakte, vanwege zijn excentrieke outfit niet te missen. Twee potige bewakers hielden fans op enige afstand. Het contrast met Verstappen en Gasly bleek groot, hoewel de Brit niet de enige coureur is die zichzelf op sommige circuits beschermt tegen veel en soms ook brutale fans.

Het filmpje dat ik maakte voor onze sociale kanalen werd een hit en een van de best bekeken ooit. Maar van veel reacties erop werd ik, zoals zo vaak wanneer de naam Hamilton ergens in voorkomt, niet vrolijk. Wanneer stopt het?

